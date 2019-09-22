22 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İYİ Parti teşkilatları, Şubat 2020'de ilçe ve il kongreleriyle başlayacak 2. Olağan Kurultay süreci çalışmalarına hız verdi.
Bu çerçevede öncelikle ilçe ve il teşkilatları kongre yapabilecekleri tarihleri genel merkeze bildirilecek, genel merkez de ilçe ve il kongrelerine yönelik takvim oluşturulacak.
Parti ve teşkilat, kurultay öncesi bir taraftan kongre kararları alınırken bir taraftan da üye güncellemeleri ve üye kampanyaları yapacak, üye kayıt sistemini yenileyecek.
Kurultayın, ilçe ve il kongrelerinin tamamlanmasının ardından haziran ayında yapılması planlanıyor.
"ÜYE KAMPANYALARI DÜZENLEYECEĞİZ"
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, demokratik bir kurultay süreci işleteceklerini belirterek, "Çünkü parti 'demokrasi sağlıklı işlemiyor' diye kurulmuş bir parti. Şu anda biricik mesuliyeti seçmenine karşı demokrasiyi işleten bir mekanizma kurmak." dedi.
Şubat ayının ortasında ilçe ve il kongrelerinin başlayacağını bildiren Ağıralioğlu, "Kurultayı ilçe ve il kongrelerinin tamamlanmasının ardından haziranda yapmaya çalışacağız, yetiştiremezsek ekim ayına kayacak." diye konuştu.
Kurultay öncesi üye kampanya sürecine yoğunlaşacaklarını vurgulayan Ağıralioğlu, şunları söyledi:
"Bazı yerlerde 70, 80 tane üyeyle kongre yapmak zorunda kalıyoruz. Seçim seçim üstüne gelince bir üye kampanyası yapamaz hale geldik. Bunların hepsinin güncellenmesi lazım. O güncellemeden sonra üye kampanyaları yapacağız.
Bir taraftan seçim kongre kararları alınacak bir taraftan da üye güncellemeleri ve üye kampanyaları yapacağız. Çalışan, üye yapan, kaydeden partinin önünde kendisine, partisine imkan ve vizyon olarak koşabileceği bir alan açacak. Rekabetin önünü açacağız. Genel Başkan'ın özel talimatı şu, daha çok çalışan daha çok alın teri döken, üye kaydeden, partiye katkı sağlayan, insanları getiren insanların eşit rekabet şartlarını oluşturmamız lazım ki parti rekabete açık olarak kaliteyle buluşsun. Belli başlı üyelerle, delegasyonla seçime gidip, oldu bitti kongreler yapmak yerine demokratik kongre süreçleri başlatmak istiyoruz. Onun için parti her türlü hazırlığı yapıyor. 100 bin, 200 bin nüfuslu ilçeler var. 100, 150 delegeyle kongreye gidiyor. Bu olmaz. Yönetim zenginleşemiyor. 100 bin kişilik bir yerde 3, 5 bin delegeyle seçime, kurultaya gidilirse ümit ona göre büyüyor, toplumsal propaganda imkanları artıyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!