AA

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın ardından iki kişi daha partisinden istifa etti.

Antalya'da İYİ Parti Kepez İlçe Başkanı Osman Bulut ile Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Toprakçı da istifa ettiğini açıkladı.

Bulut, yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde partisinden istifa ettiğini açıklayan Çokal ile göreve geldiklerini, partinin kuruluş aşamasında büyük emek sarf ettiklerini söyledi.

Göreve geldikleri günden itibaren bir ekip tarafından kendilerine yönelik bir kampanya yürütüldüğünü savunan Bulut, "Parti içinde demokrasi olmadığını gördüm. Gece gündüz partimiz ve davamız için çalıştık ancak bu kadar verdiğimiz emeğimizi arkamızda bırakarak istifa ediyorum. Dilekçemi partiye ulaştırdım." diye konuştu.

Milletvekili Çokal'ın, istifa gerekçesinde parti hakkında bahsettiği konularda haklı olduğunu anlatan Bulut, "Onunla partiye geldik, şimdi de onunla gidiyoruz. Paramızı, zamanımızı harcadık. Bugüne kadar Kepez'de bin 850 civarında üye yaptım. 'Üye kayıt etmiyor' yönündeki iddialar asılsız." ifadelerini kullandı.

"TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ YAPAMAYACAĞIMIZI ANLADIK"

Toprakçı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk milliyetçilerini iktidara taşımak için yola çıktıklarını ancak hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.

Teşkilat içerisinde bir itibarsızlaştırma çalışması olduğunu öne süren Toprakçı, şunları kaydetti:

"Meral Akşener'in en iyi oy potansiyeline sahip olduğu Antalya'yı Antalyalının yönetemeyeceğine olan inancı, atadığı kayyum görünümlü il başkanıyla ortadadır. Değerli arkadaşlarımızı zorlama bir başkanın ikbali uğruna değersizleştirenin, teşkilatlarda katliam yapanın ve önüne gelene hakaret edenin yönetim kademelerini işgal ettiği bu partide Türk milliyetçiliği yapamayacağımız anlaşıldığı için İYİ Parti üyeliğimizden istifamızı veriyoruz."

Bu süreçte, Muratpaşa İlçe Başkanlığı görevinden alındığını belirten Mustafa Gönenç de henüz partisinden istifa etmediğini ancak konuyu değerlendirme aşamasında olduklarını söyledi.

İYİ Parti Antalya İl Başkanı Yavuz Temizer ise kendilerinin çalışmaya devam ettiğini, bu konuda şu anda yapacakları bir açıklamanın olmadığını bildirdi.

"ÇOKAL'IN İSTİFASINI YADIRGADIM"

Öte yandan İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı da Tuba Vural Çokal'ın istifasından dolayı üzüntü duyduğunu belirtti. Partinin Çokal'a önemli kazanımlar sunduğunu belirten Subaşı, "Parti sayesinde genç yaşta milletvekili ve genel başkan yardımcısı oldu. Bir milletvekilinin ve genel başkan yardımcısının bu kadar teşkilat içindeki durumlarla iç içe olmaması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Subaşı, iki ilçe başkanının "yeni üye kaydı yapmadığı" şikayetleri üzerine il disiplin kuruluna sevk edildiklerini kaydetti.