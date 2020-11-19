İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, pandemi ile mücadeleyi değerlendirdi

AA

Türkkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 pandemisinin kontrolünü iktidarın kaybettiğini, önlem almakta zorlandığını savunarak, "Hastanelerde yer kalmayınca, sağlık sistemi çökmek üzere kalınca dostlar alışverişte görsün yasaklarını getirdiler. 18 yılda Türkiye'yi üretim değil, tüketim ülkesi haline getirdikleri için AVM'lere dokunamadılar, restoran ve kafeleri kapattılar. Sadece kafe ve restoranların kapatılması yetersiz, AVM'lerin de kapatılması gerekir. Sosyal hayatı iyice kısıtlamadan vaka sayılarını aşağıya çekemezsiniz." diye konuştu.

Kısıtlamaların gerekli olduğunu söyleyen Türkkan, sosyal hayatı kısıtlarken sosyal devlet olmanın gereğinin de yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kovid-19 ile mücadele edildiği bir dönemde Sağlık Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin yetersiz kaldığını söyleyen Türkkan, "Türkiye'nin şu anda birinci gündemi, birinci düşmanı koronavirüs. Bu virüsü yenmek için maddi anlamda çok daha güçlü bir Sağlık Bakanlığına ihtiyacımız var. Yarın yüklü miktarda aşı ithal edebilmemiz için Sağlık Bakanlığının çok paraya ihtiyacı var. Yapılması gereken pandemi döneminde işlevi azalan bakanlıkların ve kurumların bütçesinden kısmaktır." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesinin 7 bakanlık ve 13 başkanlığın bütçesini geride bıraktığını dile getiren Türkkan, "Bizim bu dönemde daha fazla yoğun bakım ünitesine, aşıya, sağlık personeline, ekipmana ihtiyacımız varken Diyanetin bütçesinde neden artışa gidiliyor? Artık daha fazla mezarlığa değil, daha fazla hayat kurtarmaya ihtiyacımız var. Ama görüyoruz ki korona yüzünden ölenleri gömenlere para var, korona yüzünden insanlar ölmesin, yaşasın diyenlere para yok." şeklinde konuştu.

Merkez Bankası'nın politika faizinde artırıma gittiğini de dile getiren Türkkan, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta reformlardan bahsedip, 'Ekonomide reform seferberliğini başlatıyoruz.' demişti. Oysa aynı Erdoğan henüz iki ay önce 'Ekonomimiz yukarıya doğru pik yapıyor.' dedi. Madem ekonomi pik yapıyorsa, ekonomi kadrosunu bakan dahil neden komple değiştirdi. Aslında bu bir itiraf, durumumuz iyi değil. Şimdi reformlardan bahsediyorlar. Durumu kurtarmak için yeni reformlar da yetmeyecek." değerlendirmesini yaptı.

Vatandaşa "acı reçete" sunulduğunu savunan Türkkan, milletin o acı reçeteyi uzun zamandır iliklerine kadar yaşadığını söyledi.

Karabağ'da Azerbaycan'ın ortaya koyduğu mücadeleyi sonuna kadar desteklediklerini belirten Türkkan, "Bizim nihai hedefimiz Karabağ bölgesini Ermenistan'ın işgalinden kurtarmaktır, Rusya'ya teslim etmek değildir. Rusya, Azerbaycan topraklarında kendisine alan açmış oldu. Karabağ meselesi bu haliyle büyük bölümü Rus himayesinde olmak üzere dondurulmuş bir sorun olarak kalabilir ve Türkiye'ye karşı ileride Rusya tarafından kullanılacak bir baskı aracına dönüşebilir. Dışişleri Bakanlığımız, Türkiye'nin çevresinde halka halka büyüyen Rusya gerçeğini bir an önce görmek zorunda." dedi.