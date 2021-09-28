İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, yeni yasama yılından beklentilerini anlattı

Tatlıoğlu, 1 Ekim Cuma başlayacak 27. Dönem 5. Yasama Yılı öncesi, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyen Tatlıoğlu, bu yasama yılının, milletin sıkıntılarını giderecek birçok yeni çalışmaya şahitlik edeceğini söyledi.
Toplumun bazı temel sorunlarının bulunduğuna dikkati çeken Tatlıoğlu, ekonomi ve hukuk alanlarının, bu temel sorunların başında geldiğini vurguladı.
Adaletin gerçekleşmesi ve yargı anlamında da ciddi sorunların olduğunu savunan Tatlıoğlu, "Bunların çözümlenmesiyle ilgili kanun tekliflerinin görüşülmesi, komisyonlarda bunlarla ilgili çalışmaların yapılması, Genel Kurul'da ilgili müzakerelerin yapılıp, öncelik verilerek çözümlenmesini bekliyoruz." diye konuştu.
- "Siyah-beyaz ayrımı yapmıyoruz"
İYİ Parti'nin, genel olarak "siyah-beyaz" ayrımı yapmadığını vurgulayan Tatlıoğlu, "Muhalefetiz ama iktidardan gelen her şeye 'hayır', muhalefetten gelen her şeye 'evet' demeyiz, bakarız. Kendi penceremizden toplum lehine uygun olanların yanında; uygun olmayanların karşısında oluruz. Özellikle bütçeden başlamak üzere bu tavrımız devam edecek. Toplumun daha rahat ve daha huzurlu bir ortama kavuşmasına katkı sunacağız." ifadesini kullandı.
İsmail Tatlıoğlu, yeni yasama döneminde, İYİ Parti'nin de gündeme getireceği konuların bulunduğunu belirtti.
Türkiye'de üretim ve istihdam ile emekli ve dar gelirli grupların satın alma güçlerinin artırılmasına yönelik çalışacaklarını ve bu konularda ısrar edeceklerini anlatan Tatlıoğlu, hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi için ısrarcı olacaklarını dile getirdi.
- "Bir an önce seçim olmasını istiyoruz"
Meclis'te gündeme gelmesi beklenen konulardan seçim barajının kendi gündemlerinde de olduğunu hatırlatan Tatlıoğlu, "Seçim, baraj ve benzeri konular zaten programımızda da var ama çok önemsemiyoruz. Sadece maç yapılırken kuralların değiştirilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir an önce seçim olmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
İklim değişikliğiyle mücadeleyi içeren Paris İklim Anlaşması'ndan yana olduklarını söyleyen Tatlıoğlu, Yeşil Mutabakat çerçevesinde, bu anlamda Avrupa, Uzak Doğu ve ABD'nin mesafe aldığını anımsattı.
İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, şunları kaydetti:
"ABD, imzasını çektiği Paris Sözleşmesi'ne tekrar dönüyor. Yaşadığımız şartlar, kuraklık, iklim değişikliği ve bunun insanımıza yüksek maliyetiyle gelen tehlikenin büyüklüğünü görüyoruz. Hızla sürdürülebilir kalkınma için Yeşil Mutabakat konusunda Türkiye'nin de inisiyatif alması gerekiyor. Karbon salınımı konusunda AB çok radikal tedbirler, kararlar almış durumda. AB'nin 2050 hedefleri var, sıfır karbon salınımını hedefliyor ve Türkiye de bu konuda adım atmak durumunda. Bu önemli bir husus, İYİ Parti olarak gündemimizde, arkadaşlarımız çalışıyor. Avrupa'da yaşayan partili arkadaşlarımız var, Yeşil Mutabakatı onlar üzerinden de sıkı takip ediyoruz ve bu konuda hazırlıklar yapıyoruz, Türkiye'nin bu konuda bir an önce mesafe almasını istiyoruz ve bu konunun üzerinde duracağız."
Gündeme gelecek konularda, partisinin görüşlerinin de alınmasını isteyen Tatlıoğlu, "Geçmiş çalışmalarda da uygun bulduklarımızın yanında, uygun bulmadıklarımızın karşısında olduk. Hepsine 'evet' diyenler, hepsine 'hayır' diyenler var, biz bunlardan değiliz. Buna rağmen bugünkü Türkiye yönetiminin maalesef kendilerinin dışındaki kesimlerle böyle bir ortak akıl üretme temayülleri yok." görüşünü paylaştı.
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