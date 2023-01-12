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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in kalp rahatsızlığı ve ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Yavaş, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener''e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

Ankara Güven hastanesine kaldırılan Meral Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu, kan testi ve rutin kontrolleri yapıldıktan sonra taburcu edilmesi beklendiği ifade edildi.

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ ZORLU: BİR SORUN TESPİT EDİLMEDİ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener bugün hafif bir çarpıntı şikayeti ile akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi’ne intikal etmiş olup çok şükür yapılan tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir. Yarın taburcu olması planlanmaktadır. Milletimizin bilgilerine saygıyla sunarız" ifadelerine yer verdi.





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