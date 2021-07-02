Meral Akşener Habertürk TV'de konuşuyor

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk TV'de Hülya Hökenek'in moderatörlüğünde Habertürk yazarları Muharrem Sarıkaya, Kürşad Oğuz, Nihal Bengisu Karaca'nın sorularını yanıtlıyor.

Akşener, 2 Temmuz 1993'te yaşanan Madımak Faciası ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"28 yıl evvel üniversitede hocaydım. Bir gazetede haftalık yazı yazıyordum. 'Orada hepimiz birlikte yandık' başlıklı bir yazı yazmıştım. Keşke o hadiseler tekrarlanmaması için yeni nesillere anlatabilseydik. Müştereklerin çoğaltıldığı bir rejimdir demokrasi. Yıllarca böyle anlattım ben üniversitedeki derslerimde. Hakikaten kötü bir şeydi. Tekrarlanmasını umut ediyorum, bu tür hadiselerin."

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasıyla ilgili Akşener şunları söyledi:

"Çok yalnız hissedeceğiz. İstanbul Sözleşmesi ister seküler, ister muhafazakar pek çok kadının kendisini güvence altında hissettiği kavram oldu.

İstanbul Sözleşmesi'ni sayın Erdoğan imzaladı, AK Parti imzaladı. Bütün kadınlar bu konuda iktidar partisinin ne kadar eleştirirsek eleştirelim övmekten geri durmadık. Bir grup adamın tırnak içinde adamın itirazıyla çıkıldı. Birçok kişi müracaat etti. Ben de müracaat ettim. Danıştay benim itirazımı reddetti ve karara bağladı.

İstanbul Sözleşmesi'nden çıktığımız için kadınlar olarak kendimizi çok yalnız hissedeceğiz. Çok üzgünüm. Sosyolojik olarak daha şehirli daha seküler kadınların meselesi değil, bütün kadınların meselesi bu."

"HUKUKİ OLARAK NE GEREKİYORSA YAPIN DEDİM"

'Danıştay'ın kararına itiraz edecek misiniz?' sorusuna Akşener, "Arkadaşlarıma hukuki olarak ne gerekiyorsa yapın dedim." cevabını verdi.

Akşener, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sayın Erdoğan'ın durumuna empati yapmaya çalışıyorum. Yıllardır söylüyorum, bu bir eleştiri değil gerçekliktir. Saray hayatı paralel evren yaratır, yeni bürokrasi yaratır. Üç beş önemli gördüğü şahsın itirazının tüm toplumun, kendi beslendiği alanın tümünü kapladığını zannetmiş olabilir. Ben üniversitede hoca iken Refah Partisi'nin kadın hareketini incelemiş birisiyim. Refah Partisi'nin o geleneği, milli görüş geleneği dersek, 92'de bunu incelemiş bir hocayım. O günden bugüne elbette o kadın değişti.

"ERDOĞAN TOPUĞUNA KURŞUN SIKTI"

90'larda 35-40 yaşında olan kadının bugün kızı kaç yaşında? Hayatımıza yeni değer setleri girdi. Benim gördüğüm sayın Erdoğan'ın itibar ettiği kişilerin kendilerini tehdit altında hissetmeleridir. Kendi cenahlarındaki kadınların üzerinden. Ayağına kurşun sıktı sayın Erdoğan, hem de topuğuna sıktı.

Gönlünü orada kabul etmiş kadınların muhtemelen başka partiye oy vermeyebilir ama sandığa gitmeyecekler.

Kadınların öncelikleri farklılaştı diyebiliriz. Esasında gördüğüm şu, öncelik sıralamaları değişti. Problemler, sosyal medya gibi hayatımıza giren iletişim araçları üzerinden görünür oldu. Çok hızlı bir biçimde herkes her şeyden haberdar oldu. Daha yaşlı kesim facebook daha genç kadın twitter kullanıyor. Youtube var. Haber kanalları bile Youtube üzerinden izleniyor.

Ağabeyimin iki kızı vardı, ikisi de üniversitede öğrenciydiler, başörtülüydüler. Onların mücadelesine halaları olarak destek verdim. Siyasi kimliğim de vardı elbette. O eylemlerde başı açık, başı kapalı, yaşlı, genç kadınları arasında giyim kuşam tercihine saygı duyuluyordu. Hoşgörü değildi kelime, saygıydı. Sonra yine adamlar devreye girdi. Kadın üzerinden erkekler bir şey devşirmeye kalkıştığında iş parçalandı. Kadın hareketi diyebilir miyiz bilmiyorum ama kadına dair meselelerde kadınların ortaklaştığını görüyorum. Bunun da önemli bir kazanım olduğunu görüyorum.

"KAMERA GİDİNCE KULAĞIMA SÖYLÜYORLARDI"

Bana gezdiğim yerlerde yerel basın beni takip eder. Kamera varsa ilgili kişi 'Allah'a şükür her şey iyi' diyor, kemera çıkınca kulağıma söylüyorlardı. Şimdi bir korku var. Korku bütün talepleri merdiven altına iter. İtip kakmalar, tutuklanmaları duyuyoruz. Onun getirdiği endişe ile bu kadar yüksek ses olmayabilir.

Kadına şiddete yönelik yapılan eylem planı başka, İstanbul Sözleşmesi'nin tekabül ettiği alan bambaşka bir şey. Kadının dünya çapında sorunu var. Bu problemlerin çözümüne dair İstanbul Sözleşmesi bunlardan bir tanesi. Sadece dayak yiyen, istismar edilen kadın değil, hukukun karşısında eşitliğin içinde yer alan bir sözleşme. Zaten kabul edildi.

Biz kalkınmacı partiyiz. Milliyetçi demokrat ve kalkınmacı. Türkiye'de mega projelere karşı asla değiliz. Fakat Kanal İstanbul denilen konu ne? Ben ilçe ilçe dolaşıyorum. Kadın, işçi, genç, çiftçi ile karşılaşıyorum. Grup toplantımda dile getiriyorum. Orada ne çıkıyor ortaya? Birincisi ekonomik problemler. Vatandaşın derdi, ekonomi, işsizlik, yoksulluk. İthalatın ihracatı karşılama sebebiyle daralma var. Adalet talebi var.

Doğadan, yeşil katliamdan, Marmara denizine yapacağı işlerden bahsetmiyorum. Bu kanal sürdürülebilir, istihdama yönelik bir fayda sağlıyor mu? Hukukun temeli rıza kavramıdır. Bu kanalın İstanbulluya, Türkiye'ye dair fayda sağlamadığını gördük. İşsizliğe, yoksulluğa bir faydası var. Anketlerde görüyoruz ki, Kanal İstanbul'dan haberdar olmayan insanlarımız var. Haberi olanların kahir ekseriyeti hayır diyor.

"ERDOĞAN REFERANDUM YAPSIN"

Hadi bakalım sayın Erdoğan bir referandum yapsın. En büyük ihracatımız AB'ye. 1.7 milyar dolar bu fabrika, üreticilere yatırım yapması lazım ki zarar görmesin. İthalat-ihracat dengesini değiştirebilecek üretimler yapmamız lazım bizim. İnat edip borç alıyor şimdi. Biz dedik ki 'sakın ola ki buraya para vermeyin, ödemeyeceğiz' dedik. Tiksindirici borç diye bir kavram var. 1870'li yıllarda. Gayrimeşru, şaibeli borçlarla ilgili bir tarif. Finans kuruluşları bir yatırıma, demokrasi dışı davranan tek adam sistemlerde bazı liderlerin kendi gelecekleri amaçlı yaptıkları yatırımların, o ülkelerde seçim kaybedildiğinde o milletin sırtına yük olarak çıkması.

Milletin rızası var mı? Yok. İstanbulluya sorulmuş m? Hayır. Alınan borç milletin menfaatine mi, yoksa sistemin sürdürülmesine mi yarayacak? Biz de diyoruz ki, ayağınızı denk alın. Ekvator ve Haiti'de aynı şekilde borçlandırma yapmış, sonra seçilenler itiraz etmiş sonra da borç silinmiş yüzde 70'e kadar. Biz bunu açık, net söylüyoruz. Biz niye mega projelere karşı olalım ki?

"PARAMOUNT OTELİ'NİN SAHİBİNİN KIZININ KONUŞMASINI İZLEDİM"

Sayın Erdoğan kişisel olarak Deuthce Bank'a müracaat etmiş. Banka hayır dedi. Yabancı yatırım güven ve adalete gelir. Sedat Peker'in açıklamalarını herkes gibi takip edenlerden birisiyim. Gözden kaçan bir şey var. Bir otel var ya. Otelin sahibinin kızının konuşmasını izledim. Bu ülkede şantajlar olmuştur, çantayla paralar alınmıştır, yolsuzluklar yapılmıştır falan filan. Ama fabrikanın tapusunu, tapu olarak üzerinizde olanın üzerine çökülme diye bir kavram olmamıştır. Tapunuzu hiçbir güç alamaz. Tapunun delinmesi her şeyin sorgulanması anlamına gelir. Zonguldak'a gittim. Arkadaşlara dedim ki, o hanımefendinin yaptığı bütün konuşmaları dinledim. Sanıyorum zankaydı galiba.

Sıradan insanlarsınız, eviniz var, bir tane dükkanınız var tapulu. Silah zoruyla alamazlar ama hakim ayarlarlarsa alınır. Zonguldak'ta bir kadın yanıma geldi. 'İmam nikahıyla evliydim, iki oğlum var. Kocam öldü. 6 bin lira maaş bağlandı' dedi. İddiasına göre aile kadın için kötü yola düştü diye bir rapor alıyor. Sokakta gördüm. Evden atmışlar, çocuklar mahkeme sonuçlanıncaya kadar Çocuk Esirgeme'de, kadın dışarıda."

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