İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Zonguldak'ta konuştu

Ziyaretlerde bulunmak üzere Zonguldak'a gelen Akşener esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.
Daha sonra Kozlu ilçesine geçen Akşener burada semt pazarından alışveriş yaptı.
Ereğli ilçesine giderek esnaf ziyaretinde bulunan Akşener, yaptığı açıklamada, 20 Ocak 2020 tarihinden bu yana esnaf ziyareti yaptığını belirterek, "Burada bir amacım var benim; gerçek problemleri, sorunları, dertleri anlamak, dinlemek ve bunlarla ilgili kamuoyu oluşturmak. Muhalefet halkın avukatı olmak, iktidar da hizmet etmek durumundadır." diye konuştu.
- "Erken seçimi seçmen adına dillendiriyoruz"
Akşener seçim tartışmalarına ilişkin soruya, "Erken seçim olur mu, olmaz mı diye bir öngörüm yok ama vatandaş erken seçim olsun istiyor. Dolayısıyla biz muhalefet partileri olarak erken seçimi sizler adına, seçmen adına dillendiriyoruz." cevabını verdi.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'in bir gazetede yer alan açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Akşener şunları kaydetti:
"Sayın Cemil Çiçek, çok duayen bir politikacıdır. Hangi görüşten olursa olsun insanların saygı duyduğu, çok deneyimli bir insandır. Sayın Cemil Çiçek'in daha önce bir çıkışı vardı; Sedat Peker'in iddiaları hatta itirafları üzerine. Bugün bir beyanatı var. Hukukun, adaletin devreye girmesi gerektiğini söylüyor. Ben kendisine katılıyorum. Bu olmadığına göre seçimin gelmesini vatandaş talep ediyor. Biz de bunun üzerinde duruyoruz."
Akşener'e ziyaretlerinde, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Ümit Dikbayır, Burak Akburak ve Metin Ergun ile bazı milletvekilleri, il başkanları ve partililer eşlik etti.
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