İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den yerel seçimler için "üçüncü yol" mesajı: İYİ Parti yerel seçimlerde ittifak yapacak mı?

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den yerel seçimler için "üçüncü yol" mesajı: İYİ Parti yerel seçimlerde ittifak yapacak mı?

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Genel İdare Kurulu'nun CHP ile işbirliğini reddetmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Akşener yerel 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili "üçüncü yol" mesajı verdi. İşte Akşener'in açıklamalarından satır başları...

"ÜÇÜNCÜ BİR YOLU OLUŞTURMAYA GAYRET EDECEĞİZ!"

İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Meral Akşener yerel seçimlerle ilgili basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. İşte Akşener'in dikkat çeken sözleri:

"Bu seçimde biz kendimizi doğru anlatabilirsek, seçmenimiz Türkiye'de yaşanan bu gri atmosferden kurtulmayı arzu ediyor. Bir üçüncü seçeneğe ihtiyaç var. Genel İdare Kurulumuzun aldığı 14 evet, 35 hayır ile biz yalnız, üçüncü bir yolu oluşturmaya gayret edeceğiz. Hür ve müstakil olarak seçime gireceğiz.

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Eğer biz kendimizi doğru anlatabilirsek; 30 yıldır aktif politika yapıyorum, ilk defa bir siyasi parti partide GİK üyelerinin birbirlerine argümanlarla hitap ettiği, kavga etmeden, hakaret etmeden argümanlarla birbirini ikna etmeye çalıştığı 9 saatlik bir toplantı yaptık.

Demokrasinin tam anlamıyla uygulandığı ve çıkan sonuca da hepimizin uyacağımızı söylediğimiz, genel başkan olarak benim ima bile yapmadığım, arkadaşlarımızın kendi arasında aldığı bir karardı. Bu kararda 'evet' ya da 'hayır' kullanmış arkadaşlarımızın hepsiyle gurur duyuyorum.

Türkiye'de bu bir ilktir. Partimiz kurumsallaşma konusunda bizden eski siyasi partiden çok daha fazla demokrasiye inanan, uygulayan ve kurumsallaşma konusunda da daha eski partilere fark atan bir siyasi parti olmuş durumda"

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