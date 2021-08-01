AA

Akşener, Aladağ ilçesindeki orman yangınında evi zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

Daha sonra Topallı Mahallesi'nde soğan sermek için çıktığı ahır çatısının bir bölümünün çökmesi sonucu hayatını kaybeden Ümmü Gülsüm Güner'in ailesine ziyarette bulunan Akşener, başsağlığı dileklerini iletti.

Daha sonra bir kafede vatandaşlarla bir araya gelen Akşener, orman yangınlarında evleri zarar görenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Orman yangınlarındaki kundaklama şüphesine değinen Akşener, şöyle konuştu:

"Sonuç itibarıyla çıkmış yangında orman kundaklanmış olabilir, bizim bunu bilme imkanımız var mı? Yok. Devleti yönetene düşen görev nedir? Kundaklanıp kundaklanmadığını bulmaktır. Kundaklandıysa 'kundaklanmıştır' demektir. İlla terör örgütü üyesi olmak, olmamak meselesi değil, sıradan bir insan dahi ormanı kundaklıyorsa terör suçlusu olarak yargılanmalıdır. Bunun kanun teklifini arkadaşlarımız verecek. Kundaklanmadıysa da bunun açıklanması lazım."