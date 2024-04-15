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        Haberler Gündem İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu'ndan açıklama!

        İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu'ndan Akşener sorusuna ilişkin açıklama!

        İYİ Parti'nin, 27 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü kurultayında genel başkanlığa adaylığını açıklayan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Genel başkanımızın gönlü benden yanaysa eğer bundan onur ve gurur duyarım" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 15:13 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:16
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        Dervişoğlu'ndan Akşener sorusuna cevap!
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        İYİ Parti’nin, 27 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü kurultayında genel başkanlığa adaylığını açıklayan Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu parti genel merkezinde açıklamada bulundu. Konuşmasına Meral Akşener’e hizmetleri için teşekkür ederek başlayan Dervişoğlu, “Bizler, sayın Akşener’in siyasi önderliğinde İYİ Parti'yi kuran; iktidarın iktidar olmaya, muhalefetin de muhalefette kalmaya alıştığı bir dönemde, dayatılan tek adam rejimine rağmen, Türk milletinin önüne iktidara alternatif olacak bir seçeneği ortaya koyan bir siyasi hareketin temsilcileriyiz.

        Kurduğumuz, sadece bir siyasi parti değil, yıllardır iki kutup arasına sıkıştırılmış ve iki şıkka mecbur bırakılmış milletimize sunulmuş değerli bir alternatiftir” diye konuştu.

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        İHA'da yer alan habere göre İYİ Parti’nin salonlarda, kongre merkezlerinde ve düşünce kuruluşlarında inşa edilmiş yahut rant ve sermaye gruplarınca dizayn edilmiş bir siyasi parti olmadığını ifade eden Dervişoğlu, “İYİ Parti okyanus ötesinden, Kıta Avrupa’sından yahut Avrasya’dan icazet alınarak kurulmuş bir siyasi parti de değildir. Bu partiyi kuran ve bu siyasi hareketi oluşturan bizatihi Türk milletinin ta kendisidir. Evet, Bu partiyi millet kurdu, biz sadece tabelayı astık” dedi.

        "TÜRKİYE BİR KİŞİNİN AKLINA TERK EDİLEMEZ"

        Türk Milleti’nin iradesi birden büyük olduğunu söyleyen Dervişoğlu, “Bağımsızlığını, bedelini ödemek suretiyle kazanmış bir milletin geleceği, bir faninin şahsi ihtiraslarına kurban edilemez ve edilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir kişinin aklına, ideallerine ve heveslerine terk edilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iş ve eylemlerine, milletvekillerinden daha fazla dahil olan bir cumhurbaşkanı, yargıçlardan daha çok yargı dağıtma gayretinde olan bir devlet başkanı, Millet “adalet” dedikçe adaleti askıya alan, millet 'hukukun üstünlüğü' dedikçe, üstünlerin hukukunu esas alan bir sistem Türkiye’ye demokrasi, adalet, huzur ve refah getiremez. Tek adam rejimi ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi artık, Türk milleti için atılması gereken bir yük, aşılması gereken bir engel, adeta sona ermesi gereken bir kabus haline gelmiştir” diye konuştu.

        Açıklamasında Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin refah ve zenginliği üretip hakça paylaştırmak yerine, yoksulluğu ve fukaralığı yönetmekle meşgul olduğunu belirten Dervişoğlu, İYİ Parti’nin kendi iradesinin üzerinde bir iradesinin olmadığını ifade etti.

        "GÖNLÜ BENDEN YANAYSA GURUR DUYARIM"

        Bir basın mensubunun, “Meral Akşener’in sizi desteklediğine yönelik iddialar var” şeklindeki sorusuna ilişkin Dervişoğlu, “İYİ Parti’yi biz birlikte kurduk. İYİ Parti’nin kuruluşunda en fazla emek Meral Akşener’indir. Genel başkanımızın gönlü benden yanaysa eğer, bundan onur ve gurur duyarım” cevabını verdi.

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        #Müsavat Dervişoğlu
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