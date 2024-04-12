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        İYİ Parti'den o iddialara yalanlama

        İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener arasında dün yapılan telefon görüşmesine ilişkin yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2024 - 12:42 Güncelleme: 12.04.2024 - 12:47
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        İYİ Parti'den o iddialara yalanlama
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        İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki telefon görüşmesine ilişkin ortaya atılan iddialar yalanlandı.

        İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanlığı yazılı açıklama yaparak, ortaya atılan iddiaların gerçek olmadığını ifade etti.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Dün Bayramlaşma programı kapsamında Sayın Cumhurbaşkanı ile Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener arasında nezaketen yapılan bir telefon görüşmesine ilişkin olarak gerçek dışı haber ve iddialar ortaya konulmuştur.

        Bayramlaşma dışında bir içeriği bulunmayan bu görüşme, farklı saiklerle Partimize yönelik bir algı operasyonuna dönüştürülmüştür.

        Söz konusu haberlerin organize olarak yayılması ise İYİ Parti'nin kurumsal yapısına zarar vermeyi amaçlamaktadır.

        Gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunu kamuoyunun takdirlerine sunarız."

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