01 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye ilişkin yaptığı açıklamaya İYİ Parti sözcüsü Cihan Paçacı'dan yanıt geldi.
Paçacı yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı’nın bu yaklaşımı her şeyden önce ciddiyetten uzaktır.
Bir partinin genel başkanının, kurumsal bir başka partiye, kurultayından iki gün önce böylesine art niyetli bir hamlede bulunması, çaresizlik göstergesidir, ayıptır. Bugüne kadar mensuplarına “İllet-Zillet”, adına da “İP” diyen sayın Bahçeli’nin, her zamanki gibi tavır değiştirerek, bu kez “İYİ Partili kardeşlerim” diyerek hitap etmesi, kafa karışıklığının da bir göstergesidir.
Dilinin düzelmiş olması ise Türk demokrasisi açısından sevindirici bir durumdur. İYİ Parti, hiçbir siyasi partide görülmeyen ölçüde demokratik bir yöntem ve bilinçle, 3 Ağustos Cumartesi günü Kurultay’ını yapacaktır. Ve kendi partisinde, delegesinin iradesini hiçe sayan, delegesine güvenmeyip, kurultaydan imtina edenlerin, bir başka partinin kurultayını hedef alması hayra alamet değildir.
Türk siyaseti ve muhatabı olan Türk Milleti, ciddiyeti ve dikkati hak etmektedir. Bu tavır, 50 yıllık bir partinin genel başkanına yakışmaz. İYİ Parti olarak, milletimizin bu hak ve beklentisine duyduğumuz saygı gereği; Sayın Bahçeli’yi ciddiyete, Sicili temiz olmak kaydıyla, Türkiye için İYİ bir şeyler yapmak isteyenleri de partimize davet ederiz."
BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti’nin 4. Olağanüstü Kurultayı yapılacaktır. Çağrım şudur: Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir. Buluşma yerimiz zillet değil millettir. Kucaklaşma zamanı gelmiştir.” diyerek İYİ Partililere çağrıda bulunmuştu.
AKŞENER'DEN YANIT
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP liderinin yaptığı açıklamayı Twitter'dan alıntılayarak Bahçeli'nin açıklamasına yanıt verdi.
Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabını da etiketlerek yaptığı açıklamada, "Sn. Erdoğan, yine ne dedin bu arkadaşa?" ifadelerini kullandı.
— Meral Akşener (@meral_aksener) August 1, 2019
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