Meral Akşener'in yeniden Genel Başkan seçildiği kurultay, pazar günü Altınpark'ta gerçekleştirildi.
Kurultayda, 50 üyeden oluşan GİK ve 11 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) belirlendi.
Kurultayda, Akşener'in 100 kişilik GİK anahtar listesinin yanında 87 başvuruyla toplam 187 aday yarışmıştı.
"DELEGENİN TAKDİRİNE KİMSE KARIŞAMAZ"
Kurultayın ardından, partinin en yetkili karar organlarından olan GİK üyeliği seçimi için delegelere, "oy verilmeyecekler" listesi gönderildiği iddiaları gündeme geldi.
Parti yetkilileri, bu iddiaları yalanlayarak, "Genel merkez İsmail Koncuk ve Ümit Özdağ'ın listede olmadığını biliyor. Bildikleri halde 'oy vermeyin' diye niye söylesinler." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın suçlanmasının doğru olmadığı, delegenin takdirine kimsenin karışamayacağı vurgulandı.
Koncuk'un daha önce Adana İl Başkanı'nın görevden alınmaması nedeniyle GİK'ten istifa ettiği, daha sonra aynı kişinin il başkanı seçilmesi için gece gündüz çalıştığı anımsatıldı.
"Partide merkez sağ tasfiye ediliyor" iddialarının da doğru olmadığı vurgulanarak, Adana Milletvekili İsmail Koncuk ile Akşener'in anahtar listesinde yer alan ve GİK'e giremeyen STK Başkanı Yavuz Temizer'in de ülkücü olduğu belirtildi.
" İYİ PARTİ'DE İDEOLOJİK KONTENJAN YOK"
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da merkez sağın "tasfiye edildiği" iddialarını doğru bulmadığını belirterek, şunları söyledi:
"Salim Ensarioğlu GİK'e seçilen halihazırdaki divan üyemiz. Sayın Demirel'in 4 dönem bakanlığını yapmış bir isim. Genel Başkanımız Demirel'in Başbakanlığı döneminde Doğru Yol teşkilatlarına girmiş. Cumhurbaşkanlığı döneminde de İçişleri Bakanlığı yapmış bir lider. Tasfiye bakış açısı doğru değil. Belli ki delege siyasi bir tarafgirlik üzerinden değil, üreten kolektif düşünen ve hareket hareket eden insanları ödüllendiriyor. Daha önce GİK'te olup, şu anda olmayan isimlerin hiçbiri merkez sağı temsilen GİK'te değiller. İYİ Partililik üzerinden GİK'te bulunuyorlar. İYİ Parti'de ideolojik kontenjan yok."
GİK, 1 EKİM'DE TOPLANACAK
Bu arada kurultayın ardından, 1 Ekim Perşembe günü ilk GİK toplantısının yapılması planlanıyor. GİK toplantısında Başkanlık Divanı belirlenecek.
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