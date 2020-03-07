İYİ Parti'den kadın istihdamına kooperatifle destek

07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Edinilen bilgiye göre, partinin Kadın Politikaları Başkanlığınca kadın emeğinin değerlendirilmesi ve kadının istihdama katılımının artırılması amacıyla Türkiye genelinde kadın kooperatifleri kurulması çalışmalarında son aşamaya gelindi.
Bu çerçevede partinin il ve ilçe teşkilatlarının kadın üyeleriyle yürütülen çalışmalar neticesinde ilk kadın kooperatifi 14 Mart'ta Adana'da "Güneşin Kadınları Çukurova Kooperatifi" adıyla hayata geçecek.
81 ilde kadın kooperatifi kurmayı amaçlayan parti, Adana'nın ardından Aydın, Erzurum, Kocaeli ve Bursa'da da kadın kooperatifleri kuracak.
- Projenin hedefleri
İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, bu kooperatiflerin kadın emeğinin değerlendirilmesi ve kadın istihdamı konusunda çalışmalar yapacağını söyledi.
Yanıkömeroğlu, kooperatiflerle kadınların üretim yapabilmeleri için gerekli organizasyonun oluşturulması ve küçük yatırımlarla ciddi katma değer elde etmelerinin sağlanmasını amaçladıklarını vurguladı.
Yanıkömeroğlu, şunları söyledi:
"Projenin kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve çocukların gelişimi gibi konularda da orta ve uzun vadeli katkıları olacağı gözüküyor. Bu proje sayesinde ekonomik özgürlüğünü kazanan kadınlar, hukuken sahip oldukları haklarını bilmek, araştırabilmek ve onlara sahip çıkmak konularında zaman içinde daha güçlü olacaklardır. Ayrıca kadınların ekonomik özgürlüğünü elde etmesiyle sona erecek olan ekonomik şiddet, devamında cinsel, fiziksel ve psikolojik şiddete karşı da kadınların direnç gösterip kendisini savunmasını kolaylaştıracaktır."
Bu şekilde daha güçlü bir konuma gelecek kadınların yetiştirdiği çocukların da daha mutlu, güvenli ve sağlıklı büyüyeceklerini ifade eden Yanıkömeroğlu, "Proje yalnızca ekonomik güçlenmeyi temeline almış olarak gözükse de, orta ve uzun vadede farklı sosyal getirileri olacak bir çalışma olarak planlanmıştır." diye konuştu.
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