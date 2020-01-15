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İYİ Parti sözcüsü Ağıralioğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısından gündeme ilişkin değerlendirmeden bulundu. Ağıralioğlu, Suriye politikası nedeniyle Libya'ya askeri tezkere konusunda endişelerinin bulunduğunu söyledi. Ağıralioğlu, "Bu mevzuda muhalefet ihtiyacının ötesinde, milletin ödeyeceği ağır bedelleri yönetme irademizle endişelerimizi ifade ettik. Bunun bir muhalefet karşı çıkışından daha anlamlı tarafı var. Onu kamuoyuna arz etmemiz lazım. Milletimiz bilsin ki; muhalefet iktidarı tehdit ederken yanılmayı istemez. Muhalefet iktidarı eleştirirken haklı çıkmaya heves eder. Biz Libya tezkeresi ile ilgili endişelerimizi ifade ederken yanılmayı bekledik" dedi.
"KONUŞMAK ZORUNDAYIZ"
Ağıralioğlu, Kanal İstanbul projesi ile ilgili olarak, bu konuda önerilerinin olduğunu ifade ederek, "Daha önce üniversiteden hazırlanmış raporlar da var. İstanbul Boğazı'na Kanal İstanbul alternatif ile mukabele etmenizi eğer trafiğin sıkışıklığına bağlıyorsanız İzmit Körfezi'nden aşağı bağlantının bunun onda birine mal olacağına dair üniversite raporları var. Bunları da ciddiyetle etüt etmek zorundayız, konuşmak zorundayız. Osmanlı döneminden beri konuşulan üzerinde üniversitelerin çalıştığı İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki hocaların Amerika'ya kadar gidip fizibilite raporları üzerinden mukayeseler yaparak detaylandırdığı bir proje de var. Eğer kanal trafiğini rahatlatmak istiyorsanız bu da bir alternatiftir bunun onda biri maliyetiyle İstanbul'u büyük sorunları ile büyüyen bir şehir olmaktan çıkararak, bir projeyle ciddiyetle konuşabilme imkanı bulmamız lazım" diye konuştu.
"CHP ÖNERGE VERDİ, REDDEDİLDİ"
MHP'den FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili açıklamalar geldiğini, en son MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuyla ilgili açıklama yaptığını belirten Ağıralioğlu şöyle konuştu:
"İYİ Parti olarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 'FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkartılmalı' açıklamasını sonuna kadar destekliyoruz. Daha evvel bu mevzuda 3 araştırma önergesi verdik. AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Dün CHP önerge verdi ve yine reddedildi. Şayet bu önergeleri bizim getirmemizden muzdarip olunuyorsa ve AK Parti yahut MHP bu konuda gerçekten samimi ise kendileri getirsinler biz hemen destekleyeceğiz. Eğer önergelerimiz desteklenebilseydi 4 senesini doldurmuş bir darbede her türlü detay konuşulurdu. Darbenin siyasi ayağının ortaya çıkarılmamış olması gibi bir mahcubiyet taşımazdık."
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