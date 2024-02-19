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        Haberler Gündem Politika İYİ Parti'den CHP'ye yapay zeka eleştirisi

        İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Yapay zekayı keşke 14 Mayıs'tan önce de kullansalardı

        İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP'nin bazı belediye başkan adaylarının belirlenmesinde yapay zekadan faydalanmasına ilişkin, "Böyle teknolojilerin siyasete uyarlanması faydalı bir şey. Ama keşke bu anlayışı, 14 Mayıs'tan önce, İYİ Parti bu kaygılarını ortaya koyduğunda, Sayın Meral Akşener; o masada bu iddiasını, bu teklifini getirdiğinde de yapmış olsalardı bugün belki çok farklı bir Türkiye'ye uyanmış olacaktık" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 17:29 Güncelleme: 19.02.2024 - 17:29
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        İYİ Parti'den CHP'ye yapay zeka eleştirisi
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        İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        DHA'da yer alan habere göre Zorlu, Türkiye'de emeklilerin ciddi sorunları olduğunu ve iktidarın bu sorunlara kulak tıkadığını söyleyerek, "Emekli ikramiyesi, toplumun büyük kısmını oluşturan asgari ücretlilerin mülk edinmesinin tek imkanıydı. Ev sahibi olan emekliler, en azından maaşlarıyla kıt kanaat de olsa geçinebiliyordu. Bu imkan da ellerinden alındı ve ailesinden serveti olmayanlar, mülksüzlüğe mahkum edildi. Bugün ise bırakın ev alabilmeyi, emekli ikramiyesiyle bir araba dahi alınamaz bir ekonomik ortamdayız. Emeklilerimiz çalışırken girdikleri borçları ancak ödeyip yetmeyen maaşları sebebiyle bir kez daha borçlanarak, ezilerek, kırılarak yaşamaya çalışıyorlar. Bu koşullarda en düşük emekli maaşı, asgari ücretten az olamaz" dedi.

        "TEHDİT SİYASETİNE KARŞI DURMAMIZ LAZIM"

        Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'daki, 'Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa, o şehre herhangi bir şey gelmez' açıklamasını eleştiren Zorlu, "Bu tehdit siyasetine hep beraber karşı durmamız lazım. Böyle demokrasi olmaz. İllerin, 'AK Parti'li olan ve olmayan belediyeler' şeklinde ayrılamayacağını kaç kere hatırlatmamız gerekiyor. Aslında vatandaşın 'iktidara oy verenler ve vermeyenler' şeklinde ayrılamayacağını da 31 Mart'ta siyasi iktidara anlatmamız gerekiyor. Bizim için 81 ilin, 922 ilçenin her biri Türkiye'mizdir. Ülkedeki 85 milyon kişinin her biri Türkiye'mizdir. Eğer Türkiye'yi temsil ediyorsanız; bunu böyle bilmek ve buna göre davranmak, gücümüzü aldığınız milli iradeye borcumuzdur" diye konuştu.

        "KAÇAK AFGANLAR İVEDİLİKLE ÜLKELERİNE İADE EDİLMELİ"

        Zorlu, Türkiye'de yaşayan kaçak Afganlara geçici koruma verilmesi için bir hazırlık yapıldığı konusunda duyum aldıklarını kaydederek, "Afganistan vatandaşları, Türkiye'ye Pakistan ve İran üzerinden gelmektedir. İran, ilk iltica ülkesi ve Afganlar için güvenli üçüncü ülkedir. Bu nedenle, Türkiye'nin gerek ulusal mevzuatı gerekse taraf olduğu milletlerarası antlaşmalar kapsamında; Afganları Türkiye'ye alma yükümlülüğü yoktur. Suriyeliler konusunda yapılan yanlışlar, Afgan vatandaşlar yönünden de yapılmamalıdır. Ülkemizde bulunan ve kaçak yaşayan Afganlar, gerekli girişimler yapılarak ivedilikle ülkelerine iade edilmelidir. Bakın buradan İYİ Parti olarak uyarıyoruz; bu yoldan dönün, bunu asla hayata geçiremezsiniz. Türk milleti olarak buna asla izin vermeyeceğiz. Konuyla ilgili tarafımca ilgili bakanlığa bir soru önergesi de verdim. Bunun cevaplarını bekliyorum. Bu duyumun takipçisi olacağız" dedi.

        Kaçak Afganlarla ilgili iddiaya İletişim Başkanlığı’ndan açıklama
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        ANTALYA'DAKİ SUİKAST İDDİASI

        Basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zorlu, CHP'nin bazı belediye başkan adaylarının belirlenmesinde yapay zekadan faydalanmasına ilişkin, "Bunu ben de takip ettim. Böyle teknolojilerin siyasete uyarlanması faydalı bir şey ama keşke bu anlayışı, 14 Mayıs'tan önce, İYİ Parti bu kaygılarını ortaya koyduğunda, Sayın Meral Akşener; o masada bu iddiasını, bu teklifini getirdiğinde de yapmış olsalardı bugün belki çok farklı bir Türkiye'ye uyanmış olacaktık" dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Ayşen Kurt'un adının karıştığı suikast iddialarına da cevap veren Zorlu, "Bunu biz de takip ediyoruz. Yargıya intikal etmiş bir konu. Soruşturma büyük bir özenle devam ettiriliyor. Bunun şahsi bir mesele olduğu kanaatindeyiz. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak somut delillere göre, yeniden bir açıklama yapmayı planlarız" değerlendirmesinde bulundu.

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