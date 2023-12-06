İYİ Parti'den bir istifa daha! Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu...

İYİ Parti'den bir istifa daha! Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu...

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İYİ Parti üyeliğinden istifa ettiğini açıklayan Kurucular Kurulu üyesi Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı aıçıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYi Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim . Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim.

Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYi Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım.

Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim .

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam… — Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu (@asyanikomeroglu) December 6, 2023