İYİ Parti'den 'billboard' açıklaması

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İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, partinin 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik, "Mecbur Değilsin" sloganlı ön kampanyasını, planladığı tarihten gecikmeli olarak başlattığı belirtildi.

Açıklamada, "29 Ocak 2024 tarihinde başlatılması planlanan kampanya, İYİ Partinin anlaştığı şirketin belediyelerden gördüğü baskı sebebiyle billboardlara yansımadı." ifadeleri kullanıldı.

Asılamayan billboardların İYİ Partinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara, İstanbul ve İzmir şehirlerinde yaşayan değerli vatandaşlarımız, normal şartlar altında, bu sabah uyandığınızda sokaklarda bu boş billboardları değil, İYİ Parti olarak başlattığımız seçim ön kampanyamızın billboardlarını görecektiniz. Ama ne yazık ki billboardlarımızı asması için anlaşmış olduğumuz şirket, birkaç gündür İstanbul'dan almış olduğu telefonların yoğun baskısına daha fazla dayanamamış... Kampanyamızın içeriğini görenler, büyük bir telaş içerisinde engel olmak istemiş. Ancak bunu yapanlar bir şeyi unutmuşlar… Bizim hangi şartlarda kurulan bir parti olduğumuzu unutmuşlar..."

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.