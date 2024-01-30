Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika İYİ Parti'den 'billboard' açıklaması

        İYİ Parti'den 'billboard' açıklaması

        İYİ Parti'nin 29 Ocak'ta başlatılması planlanan mahalli idareler seçimlerine yönelik kampanyasının, partinin anlaştığı şirketin, belediyelerden gördüğü baskı sebebiyle billboardlara yansımadığı öne sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 19:06 Güncelleme: 30.01.2024 - 19:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        İYİ Parti'den 'billboard' açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, partinin 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik, "Mecbur Değilsin" sloganlı ön kampanyasını, planladığı tarihten gecikmeli olarak başlattığı belirtildi.

        Açıklamada, "29 Ocak 2024 tarihinde başlatılması planlanan kampanya, İYİ Partinin anlaştığı şirketin belediyelerden gördüğü baskı sebebiyle billboardlara yansımadı." ifadeleri kullanıldı.

        Asılamayan billboardların İYİ Partinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ankara, İstanbul ve İzmir şehirlerinde yaşayan değerli vatandaşlarımız, normal şartlar altında, bu sabah uyandığınızda sokaklarda bu boş billboardları değil, İYİ Parti olarak başlattığımız seçim ön kampanyamızın billboardlarını görecektiniz. Ama ne yazık ki billboardlarımızı asması için anlaşmış olduğumuz şirket, birkaç gündür İstanbul'dan almış olduğu telefonların yoğun baskısına daha fazla dayanamamış... Kampanyamızın içeriğini görenler, büyük bir telaş içerisinde engel olmak istemiş. Ancak bunu yapanlar bir şeyi unutmuşlar… Bizim hangi şartlarda kurulan bir parti olduğumuzu unutmuşlar..."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü
        Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü
        Rus lider Putin'in mal varlığı açıklandı
        Rus lider Putin'in mal varlığı açıklandı
        Galatasaray'da ayrılık resmileşti!
        Galatasaray'da ayrılık resmileşti!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Konsomatrisin eski sevgilisi dehşet saçtı
        Konsomatrisin eski sevgilisi dehşet saçtı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Göz bebeğinden vücudun röntgenini çeken cihaz!
        Göz bebeğinden vücudun röntgenini çeken cihaz!
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Süper Lig'de 23. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 23. haftanın panoraması!
        James Webb 60 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiyi görüntüledi
        James Webb 60 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiyi görüntüledi
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        18 yaşındaki Emre'nin kahreden ölümü!
        18 yaşındaki Emre'nin kahreden ölümü!
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Habertürk Anasayfa