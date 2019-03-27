Cumhur İttifakı Kumluca Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Çetinkaya, Cumhur İttifakı’na geçen İyi Partili grubun temsilcileri, Av. Serkan Öztürk, Av. Ali Dalgıç ve Veysel Akın'ı Seçim Koordinasyon Merkezinin önünde bulunan platforma çağırdı. Cumhur İttifakına Destek vermek amacıyla Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezine gelen Büyük Birlik Partisi 2. Sıra Kumluca Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Kayahan Uslu’yu da platforma çağırdı.



"BİR PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Gruba ‘hoş geldin’ dileklerini ileten Başkan Adayı Çetinkaya, “Kumluca’nın geleceğinde benim de bir katkım olsun diyen güzel insanlar, ‘Kumluca Benim Sevdamdır’ diye kardeşlerimiz aramıza hoş geldiniz. Onların parçası olmaktan onur duyduğum, Kumluca sevdalıları hoş geldiniz şeref verdiniz. Hep gönül birliği yaptığımız dava arkadaşlarımız, İyi partide görev almış, İyi Partiye gönül vermiş 300 kardeşimiz bu akşam Avukat Serkan Öztürk ve Avukat Ali Dalgıç öncülüğünde buraya gelerek bizde sizinleyiz dediler. Bize gurur verdiler. Hepsinden Allah Razı Olsun, hepsine teşekkür ediyorum” dedi. Davanız kutluysa, siz çıktığınız yolda samimiyseniz nehirler okyanusa akar. Bu akşam bunun öncülüğünü Serkan Öztürk ve Ali Dalgıç kardeşlerimizin yaptığı, İyi Partideki Al Yıldızlı Bayrak sevdalıları yaptı” dedi.



"ELİMİZDEN GELDİĞİNDEN DAHA FAZLA"

Cumhur İttifakı’na katılan grup adına konuşma yapan Avukat Serkan Öztürk, “Buz dağının görünen ve görünmeyen yüzüyle işi ehline bırakıp devam ettireceğiz inşallah. İyi niyetle, Başkanımızın kazanacağını biliyoruz, ama farklı kazandırmaya geldik. Elimizden geldiğinden fazla çalışacağımıza sizin huzurunuzda söz veriyoruz” dedi.