İYİ Parti'de yeni yönetim belirlendi, tartışılan isim Koray Aydın yerini korudu, muhalifler izlemede

İYİ Parti, 20 Eylül'de yapılan 2. Olağan Kurultayın ardından yapılan ilk Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında yeni Başkanlık Divanı'nı belirledi.

Genel Başkan Meral Akşener, parti içinde bazı milletvekili ve yöneticilerin GİK listesi ile ilgili "tercih edilmeyecekler" listesi hazırladığını iddia ederek, Başkanlık Divanı'nda yer almasına karşı çıktığı Koray Aydın'ı, Teşkilat Başkanlığı'nda tutarak, korudu.

İYİ Parti, kurultaydan 10 gün sonra dün, önce Meclis Grup Yönetimini, ardından da Başkanlık Divanı'nı belirledi.

Meral Akşener başkanlığında basına yapalı yapılan Meclis grup toplantısında, GİK'e seçilen Orhan Çakırlar'dan boşalan Grup Başkanlığına İsmail Tatlıoğlu seçilirken, Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Lütfi Türkkan da yeniden aynı göreve seçildi.

Erhan Usta, dışarıdan Divan'a girdi

Meral Akşener, TBMM'nin yeni yasama yılı özel oturumunun ardından partisinin Genel İdare Kurulu'nu toplayarak, Başkanlık Divanı'nı belirledi.

Başkanlık Divanı'nın üye sayısını 16'dan 19'a çıkaran Akşener'in yeni "A Takımı"nın yarısı yeni isimlerden oluştu.

Akşener, MHP'den ihraç edilen ve kurultaydan önce İYİ Parti'ye katılan Samsun Milletvekili Erhan Usta'yı ise GİK dışından Başkanlık Divanı'na aldı. İYİ Parti Tüzüğü, 3'ü geçmemek koşuluyla GİK dışından da Başkanlık Divanı'na üye ataması konusunda genel başkana yetki veriyor.

Genel Sekreter Uğur Poyraz ve Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Yerel Yönetimler Başkanı Başkanı Metin Ergun yeniden aynı görevlere getirildi.

Daha önce Ekononomi Politikaları Başkanı olan Cihan Paçacı, Siyasi İşler Başkanlığı'na getirilirken, Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanlığı'na kaydırıldı.

Akşener partinin yeni yüzlerinden hukuk profesörü Bahattin Bahadır Erdem'i ise Huku ve Adalet Politikaları Başkanı yaptı.

Daha önce Siyasi İşler Başkanı olan Salim Ensarioğlu yeni kurulan Ortadoğu Politikaları Başkanlığı'na getirildi. Yeni Başkanlık Divanı'nda parti sözcülüğü ile ilgili görevlendirme yapılmadı.

Başkanlık Divanı'nda yer alan diğer isimler ise şöyle:

Ümit Özlale (Kalkınma Politikaları) , Nuri Okutan (Milli Güvenlik Politikaları) , Şenol Sunat (Eğitim Politikaları),Ünzile Yüksel (Toplumsal Politikalar) Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu (Kadın Politikaları),Berna Sukas

(Gençlik Politikaları Başkanı),Arzu Önşen (Doğa Ve Çevre Politikaları)

Burak Akburak (STK İlişkileri)

Muhalifler ne yapacak?

Başkanlık Divanı'nın belirlenmesinin ardından, kurultay sonrasında adı "oy verilmeyecekler listesinde" yer alan ve listenin hazırlanmasından Koray Aydın'ı sorumlu tutarak, yeniden yönetime alınmasına karşı çıkan milletvekillerinin nasıl bir tutum alacağı merak ediliyor.

Kulislere yansıyan bilgiye göre bu milletvekilleri şimdilik istifayı düşünmüyor.

Akşener'e de "partiye bağlılık" mesajı ileten Koray Aydın muhalifleri, şimdilik "izlemede kalacaklarını" belirterek, "Bundan sonra da partimize katkı vermeyi sürdüreceğiz. Ancak nasıl yol yürünüyor, onu da yakından izleyeceğiz" görüşünü dile getiriyorlar.