İYİ Parti'de toplantı

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun partisinin Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleri ile bir araya geldiği bildirildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Dervişoğlu, Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda, partimizin Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleri ile bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.