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İYİ Partinin İstanbul'daki temayül yoklaması başladı

İYİ Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla İstanbul'un seçim bölgelerindeki milletvekili adaylarının belirlenmesi için temayül yoklaması yaptı

Giriş: 02.04.2023 - 13:40 | Güncelleme: ABONE OL
İYİ Parti'de temayül yoklaması başladı
İYİ Parti'de temayül yoklaması başladı
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AA

Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan ön seçimlerde parti üyeleri milletvekili olarak görmek istedikleri isimler için oy kullanmaya başladı.

İstanbul'un 3 seçim bölgesinden herhangi birinde milletvekili olmak için başvuruda bulunan aday adayları da burada kurulan stantlarda tanıtım çalışmaları yaptı.

Burada konuşan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

İYİ Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde milletvekili olmak isteyen aday adayları için aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 15 ilde "ön seçim" şeklinde temayül yoklaması kararı almıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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