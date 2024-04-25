İYİ Parti'de genel başkan adaylarının pusulalarının rengi belli oldu
İYİ Parti 27 Nisan Cumartesi günü "olağanüstü kurultaya" gidiyor. Mevcut Genel Başkan Meral Akşener yeniden aday olmadı. Yarışacak 4 adayın da oy pusulaları belli oldu. Divan başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin'in yapması beklenen kurultayda, salonun kapasitesi gerekçesiyle seyirci alınmayacak
İYİ Parti Olağanüstü Kongresi 27 Nisan Cumartesi günü ATO Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
İYİ Parti Meclis Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın adaylıklarını açıkladı. Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz ise tek kadın aday olarak yarışacak.
ADAYLARIN PUSULALARININ RENGİ BELLİ OLDU
Sarı, mavi, beyaz ve kırmızı her bir renk bir adayı temsil edecek. Koray Aydın sarı, Müsavat Dervişoğlu mavi, Tolga Akalın beyaz, Günay Kodaz ise kırmızı pusula ile yarışacak. Kongrenin divan başkanlığını, adayların ortak mutabakatıyla Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin'in yapması bekleniyor. Saat 11'de başlaması planlanan kongrede önce genel başkan seçimi yapılacak.
Ardından 50'si asil 25'i yedek olmak üzere 75 genel idare kurulu üyesi ve 11 asil, 7 yedek olmak üzere Merkez Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.
SEYİRCİ ALINMAYACAK
Kongrenin yapılacağı salona seyirci alınmayacak. Sadece delegeler, aktif görevde olan il ve ilçe başkanları, milletvekilleri ve belediye başkanları yer alacak.