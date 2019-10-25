25 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
25 Ekim 2017’de kurulan İYİ Parti’nin ikinci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara Swiss Otel’de düzenlenen resepsiyona; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen gibi çok sayıda siyasetçi ve partili katılım gösterdi.
"İKTİDAR, MUHALEFET VE SİYASİ PARTİ TEMSCİLERİ YANYANA"
Açılış konuşmasını yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “25 yıllık politika hayatımda hazır ana muhalefet ve iktidar bir aradayken söyleyelim. İlk defa bir kuruluş gününde hem iktidar hem ana muhalefet hem de diğer siyasi partilerin temsilcileri bir arada. Bu fotoğraf Barış Pınarı Harekâtı’nın oluşturduğu bir fotoğraftır. Bugün önemli bir birlikteliği mecliste de başardınız. Avrupa Parlamento’sunun kararını kınamaya yönelik verdiğimiz önergenin kabulü ile ortak bir karar aldınız” dedi.
"SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE BUNU İMZALAYACAĞIZ"
Meral Akşener konuşmasının sonunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletmesi için “1 yıldır biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni deniyoruz. Hem Türkiye’nin iyiliği hem de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iyiliği için bu sistemi gelin birlikte değiştirelim. Türkiye’nin nefes almasını sağlayalım. Biz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte bunu imzalayacağız. Teklif bizden destek sizden” dedi.
"MAALESEF MUHALEFET SÜRECE KÖR GİBİ BAKIYOR"
Gazetecilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan size bir davette bulunur mu sorusuna Meral Akşener, “ Ben onu bilmiyorum. Mesele davet olup olmaması değil. Mesela dış politika ile ilgili Sayın Çavuşoğlu’nun bilgi vermesi gerekir. Maalesef muhalefet sürece kör gibi bakıyor. Ben 25 yıldır aktif politika yapıyorum. Başbakanlar kritik görüşmelere gittikleri zaman muhalefet liderleriyle arka kapı diplomasisi yaparlardı. Dolayısıyla iletişim konusunda umarım bu gece Türkiye adına bir başlangıç olur” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!