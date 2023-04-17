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İYİ Parti'de 14 Mayıs seçimleri için Zafer duası

İYİ Parti Ankara milletvekili adayları iftarda bir araya geldi. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de katıldığı toplantıda 14 Mayıs seçimlerinde en yüksek başarıyı elde etmek için Zafer Duası edildi.

Giriş: 17.04.2023 - 09:12 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İYİ Parti'de 14 Mayıs seçimleri için Zafer duası

İYİ Parti'nin milletvekili adayları Ankara'da iftarda bir araya geldi. İftar öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu, bir de seçimlerde en yüksek başarı için Zafer Duası edildi.

İYİ Parti seçim beyannamesi ve aday tanıtımının başkentte ATO Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Programdan sonra İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve milletvekili adayları bir otelde iftar yaptı. İftardan önce Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra ise 14 Mayıs seçimlerinde en yüksek başarıyı elde etmek için Zafer Duası edildi.

"VATANDAŞLA POLEMİĞE GİRMEYİN"

İftardan sonra partinin tanıtım ekibinden uzmanlar seçim süreci boyunca nelere dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin sunum da yaptı. Adaylara, vatandaşı daha çok dinlemeleri, çözüm önerilerini anlatmaları ve asla polemiğe girmemeleri gerektiği anlatıldı. Ayrıca seçmenin önceliklerine önem verilmesi, giyim kuşam ve beden diline dikkat edilmesi, basına demeç verirken ve sosyal medya kullanırken üst düzey hassasiyet önerisinde bulunuldu.

Toplantıda adaylara seçim beyannamesinin küçük bir özeti de dağıtıldı. Seçim propagandasının bu çerçevede yapılması gerektiği kaydedildi.

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