İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Türkoğlu'ndan istifa açıklaması

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İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Türkoğlu yaptığı açıklamada, ilçe başkanlarının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı destekleme kararına rağmen partinin aksi tavır ve söylemlerde bulunması üzerine görevi bırakma kararı aldıklarını bildirdi.

İlçe yönetim kurulu, kadın politikaları başkanlığı ve gençlik kolları üyelerinin istifa kararı aldığını kaydeden Türkoğlu, yönetim kurulu ve partililere teşekkür etti.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.