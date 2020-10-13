İYİ Parti Ankara teşkilatından Azerbaycan'a destek açıklaması

İYİ Parti İl Başkanlığı, ilçe başkanlıkları ve bazı partili milletvekillerinin de katılımıyla, Azerbaycan Büyükelçiliği önünde, "Azerbaycan'a Destek Açıklaması" yaptı.
İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, yaptığı açıklamada, kardeş Azerbaycan'ın sonuna kadar yanında olduklarını bildirdi.
Azerbaycan ve Türkiye'nin iki ayrı devlet, tek millet olduğunu ifade eden Aydın, şöyle konuştu:
İYİ Parti, Türk milletinin hak ve menfaatleri söz konusu olduğunda her zaman soydaşlarının yanında olmuştur ve bu tavrını sonuna kadar devam ettirecektir. Azerbaycan Türklerinin Karabağ davası bizim davamızdır. Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık davası bizim davamızdır. Doğu Türkistan'da Çin zulmü altında inim inim inleyen Uygur Türklerinin davası bizim davamızdır. Kerkük'te, Musul'da, Batı Trakya'da, dünyanın neresinde olursa olsun hakları yenen, zulme uğrayan bütün Türklerin davası bizim davamızdır."
- "Yapılanlar savaş suçudur"
Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunun BM kararıyla tescillendiğine dikkati çeken Aydın, şöyle devam etti:
"BM, geride bıraktığımız dönemde dört tane karar alarak işgalci Ermenistan'ın bu toprakları terk etmesi gerektiğini bildirmiştir. Ama emperyalizmin şımarık çocuğu Ermenistan, bu kararları duymazdan gelmiş, olumlu bir adım bile atmamıştır. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır."
Azerbaycan'da Hocalı katliamına ve son ateşkesle birlikte kadın ve çocuklara karşı yapılan saldırılara işaret eden Aydın, "Saldırılar, emperyalizmin şımarık çocuğunun artık işleri hangi raddeye getirdiğinin anlaşılması bakımından ibretlik bir olaydır. Bütün bu yapılanlar bir savaş suçudur ve bu savaş suçları bunlardan mutlaka sorulmalıdır." ifadelerini kullandı.
Aydın, Azerbaycan'ın dik duruşunu desteklerini vurgulayarak, "Türk milleti olarak devletimizin bu konudaki duruşunun, milli konularda olduğu gibi, yine yanında olduğumuzu burada özellikle belirtiyoruz. Cenabı Allah Azerbaycan ordusunu muvaffak etsin, onların yar ve yardımcısı olsun." diye konuştu.
- "Her birimiz asker oluruz, ordu oluruz"
İYİ Parti İl Başkanı Yetkin Öztürk de burada yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın uluslararası hukuka göre savaş suçu işlediğini vurguladı.
"Dünyanın ilk düzenli ordusunu kuran milletin fertleri olarak söylüyorum ki, vatan toprağımızın tek bir karışı söz konusu olduğunda kadın, erkek her birimiz asker oluruz, ordu oluruz." ifadesini kullanan Öztürk, şunları söyledi:
"Her türlü siyasi oyun kurgulayan, dünya kamuoyunda ters algı oluşturmaya çalışan Ermenistan ve bu oyunlara taraf olan egemen güçler bilsinler ki, Karabağ'ın Türk olduğu ve Azerbaycan toprağı olduğu gerçeğini kimse değiştiremez."
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