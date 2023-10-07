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        Haberler Gündem İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu görevinden istifa etti - Gündem Haberleri

        İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu görevinden istifa etti

        İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, Mansur Yavaş'ın karşısına aday çıkarılması kararına itiraz ederek, görevinden istifa etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 19:43 Güncelleme: 07.10.2023 - 19:58
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        İYİ Parti Ankara İl Başkanı istifa etti
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        İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, Mansur Yavaş’ın karşısına aday çıkarılması kararına itiraz ederek, görevinden istifa etti.

        İstifasını sosyal medya platformu X üzerinden duyuran Köylüoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        Ben Türkiye'yi kalkındırmaya baş koymuş, demokrat bir geleneğin tam ortasında doğan, vatansever bir ailenin mensubuyum. Hayatım boyunca yetiştiğim değerlerden sapmadan, tüm mevcudiyetimle bu onurun devamı için mücadele ettim.

        Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in takdirleriyle başladığım İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı görevimde yol arkadaşlarımla birlikte büyük bir mücadele verdik, davamıza inandık; memleketimizin bu umuda inanmaya ihtiyacı olduğunu düşündük; halen de aynı umuda hizmet ediyoruz.

        Bizim Ankara aşkımız her türlü aidiyetimizin önündedir. Çünkü Ankara kuruluşun, kurtuluşun ve umudun kentidir; Ankara onurumuzun kentidir; Ankara Türk demokrasi temellerinin atıldığı kenttir. Başkentimizin doğru ellerde olması, doğru bir şekilde yönetilmesi Türkiye'nin doğru yönetilmesidir. Biz de bu amaç uğruna gece gündüz çalışıp hiçbir hesap gözetmedik.

        Göreve birlikte başladığımız yol arkadaşlarımla birlikte davamız uğruna tereddüt etmeksizin inandığımız doğruları söyledik, hep açık konuştuk net olduk. Bugüne dek, aynı inançla yol yürüdüğümüz bütün arkadaşlarımla geçirdiğimiz bütün zaman çok kıymetli, verdiğimiz emek çok değerlidir. Davamız uğruna verdiğimiz tüm emek helali hoştur.

        Partimiz Genel İdare Kurulu'nda alınan 81 ilde işbirliği olmaksızın yerel seçimlere girilmesi kararının ardından, Ankara açısından çekincemizi dile getirmiş bulunduğumuzdan işbirliği yapmamız gerekirliği konusunda görüşümüz parti yönetimimizle çeliştiği için görevden istifamız kaçınılmazdır.

        Mevki, makam bunların hiçbirinin bizim için bir önemi yoktur. Görevimizi onurumuzla ifa ettik; onurumuzla inandığımız yolda ilerliyoruz. Bütün yol arkadaşlarımla birlikte Ankara aşkı ile çalışmaya ve yaşadığımız müddetçe bu kente olan borcumuzu ödemeye devam edeceğiz.

        Bu cihetle, 29 Ocak 2023 tarihinde devraldığım İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı görevimden bugün itibariyle istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum. 9 aylık süreçte birlikte yol yürüdüğüm, çalışmaktan onur duyduğum dava arkadaşlarıma teşekkür ederim..

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        #faruk köylüoğlu
        #haberler
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