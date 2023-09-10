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        Haberler Gündem İYİ Parti, Akşener hakkındaki "ihbar sahipleri"ne ilişkin suç duyurusunda bulundu

        İYİ Parti, Akşener hakkındaki "ihbar sahipleri"ne ilişkin suç duyurusunda bulundu

        İYİ Parti, Genel Başkan Meral Akşener hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu ve örgütün propagandasını yaptığını iddia eden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "suç uydurma" maddesi kapsamında şikayetçi olunduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 11:48 Güncelleme: 10.09.2023 - 11:48
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        Akşener hakkındaki "ihbar sahipleri"ne ilişkin suç duyurusu
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        Partiden yapılan açıklamada, Akşener hakkında, 2016'da "FETÖ üyeliği" iddiasıyla başlatılan ve son dört yılı gizli yürütülen soruşturmanın 7 yıl sonra verilen takipsizlik kararıyla erişime açıldığı belirtildi.

        "Dosyanın erişime açılmasıyla Akşener'in siyasi yaşamına 7 yıldır baskı unsuru olarak sirayet eden bu soruşturmayı başlatan unsurun, kimliğini gizleyen bir şahsın 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden iki gün sonra suç uydurarak yaptığı isimsiz bir BİMER ihbarı olduğunun öğrenildiği" ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlginçtir ki, sonraki tarihlerde de Türkiye'nin dört bir yanından organize bir girişim gibi benzer içerikli birçok ihbar yapılmış, bu ihbarlarda ortak bir dille Sayın Genel Başkan'ın 15 Temmuz 2016 tarihinden önceki konuşmalarında darbe girişimi tarihini işaret ettiği, hükümetin değişeceğini ima ettiği, darbenin haberciliğini yaptığı, neden hala tutuklanmadığı gibi genel başkan hakkında gerçeğe aykırı olmakla birlikte son derece ağır isnatlar yaratılarak suç uydurulmuştur.

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        Oysa örnek verilecek olunduğunda Sayın Genel Başkanın bu söylemleriyle işaret ettiği tarihin 15 Temmuz 2016 değil, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 15 Mayıs 2016 tarihli kurultay tarihi olduğu açıktır."

        Açıklamada, illerdeki savcılıkların konuyu tetkik edip Akşener'i aklayan bir karar vermek yerine, dosyaları Ankara'ya gönderdikleri, şikayetlerin bu şekilde toplanıp birleştirildiği, bunun da Akşener'e ilişkin FETÖ soruşturmasının kaynağını oluşturduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

        "Gelinen noktada 7 yıl boyunca Sayın Genel Başkanın bir soruşturma tehdidi altında yaşamasına, siyasi faaliyetlerini bu zorluk ve baskı içinde yürütmesine, gerek siyasi rakipleri gerekse bazı basın-medya kuruluşlarının hedefi haline gelmesine, lekelenmeme hakkının ihlaline neden olan tüm sorumlular hakkında her türlü yargısal yola başvurulacaktır.

        İlk olarak Sayın Genel Başkan hakkında suç uydurarak yıllarca FETÖ üyeliği, terör örgütünün propagandasını yapmak, anayasal düzene karşı suçlar kapsamında soruşturulmasına neden olan ihbar sahipleri hakkında ceza kanunumuzda açıkça düzenlenmiş suç uydurma maddesi uyarınca gerekli şikayetler yapılmıştır."

        AKŞENER HAKKINDAKİ SORUŞTURMA

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Akşener hakkında FETÖ'ye ilişkin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturmada 22 Ağustos 2023'te takipsizlik kararı vermişti.

        Kararda, gizli tanık "Yağmur"un 4 Ağustos 2016'da Cizre Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadedeki, "Örgütün son dönemdeki stratejilerinden biri siyasi partilerden birine sızmak ya da mümkünse yeni bir siyasi parti kurmaktır. Bildiğim kadarıyla buna yönelik olarak Meral Akşener isimli kişi kullanılmaktadır. Meral Akşener'in çeşitli yerlerde cemaat toplantılarına katıldığını ve cemaatin talimatları doğrultusunda çalıştığını biliyorum." iddiaları üzerine Akşener hakkında soruşturma açıldığı bildirilmişti.

        Kararda, soruşturma sonucunda, "Akşener hakkında kamu davasının açılmasını haklı kılacak nitelikte her türlü şüpheden uzak, yeterli, kesin ve inandırıcı bir delil elde edilemediğinden kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği" belirtilmişti.

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