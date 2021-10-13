Akşener: Biz bu dost kazığını niye yiyoruz?

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayı eleştirerek konuşmasına başlayan Akşener, "Sayın Erdoğan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Erdoğan, 'Muhalefet Türkiye'nin bu salgın sürecini daha başarılı geçirmesini sağlayacak tek bir teklif getirmedi' dedi. Belli ki artık sürmenaj olmuş durumdasın, partin gibi tükenmişlik sendromu yaşıyorsun. 11 Şubat 2020'de olası bir salgında gereken önlemleri aldınız mı, aşı çalışmanız var mı sorularını kim sordu? 2 hafta karantina ilan edin diye kim uyardı? Meclis'te küçük ortağınla reddettiğiniz, kapanmak zorunda kalan işletmeler için destek önerilerini kim getirdi? 28 Nisan 2021'de kapandığımız dönemde mücbir sebep ilan ederek vergi ve kredi ödemelerini 1 ay uzatın, icra takipleri dursun, elektrik fatura ödemelerini 6 aya yayın, hane başına 500 lira, esnafa 10 bin lira faizsiz kredi verin diyen kimdi? Liste daha uzuyor. Sayın Erdoğan bunları hatırlamakta güçlük çekiyor. B vitaminini ihmal etmemesini, basketbol oynaması yerine sudoku çözmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Küresel ölçekte yaşanan enerji krizine değinen Akşener, Türkiye'nin doğalgazı diğer ülkelere göre daha pahalı aldığını savundu. Akşener, "Piyasalar ve üretim sektörü daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor. Enerji üreticileri ve hammadde talebiyle bir kriz yaşanıyor. Almanya, Bulgaristan Türkiye'den yüzde 40, yüzde 50 daha ucuza doğalgaz alıyor. Bu ülkeler Türkiye'den daha mı zengin, Rusya ile ilişkileri daha mı iyi? Nükleer enerjiyi de, S400'leri alan da, doğalgaz borularını geçir diyen de biziz. Doğalgazda Rusya'ya daha bağımlı hale gelen biziz. Hayırdır Sayın Erdoğan, biz bu doğalgazı Putin ile kankalığına rağmen niye bu kadar pahalı alıyoruz? Biz bu dost kazığını niye yiyoruz?" diye sordu.

Akşener, "Milletimize ettiğin bu kötülükler sana belli ki yetmiyor. Şimdi de ülkemizin çok önemli iki kurumu olan Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ’ı yandaşlarına, küresel sermayeye ve faiz lobisine peşkeş çekmeye kalkıyorsun. Sayın Erdoğan BOTAŞ’ı 3 ayrı şirkete bölüp iki şirketin hisselerini yaranmak istediği yabancı sermayeye satmak istiyor. Rant sevdasına, gayrimilliliğe, zilletliğe bakar mısınız?" ifadelerini kullandı.

"Yenilenebilir enerjiye yatırım yapalım diyoruz ama iktidar oralı bile olmuyordu ki, Paris İklim Anlaşması Meclisimizde onaylandı" diyen Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz imzalayın dediğimizde, 'Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizi hedef alacaklar, Türkiye daha zor durumda kalacak' demişlerdi. Sayın Erdoğan'ın etrafa şirin gözükmesi gerekiyordu o da böyle bir adım attı."

Akşener, "Organize sanayi bölgelerini de kendine bağlamak istiyor. Onları da bağlayıp kurutursa rahat edecek. Bu arkadaş başarıya düşman. Nerede başarı varsa üzerine çöküyor" dedi.