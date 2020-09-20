İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı

Altınpark'ta devam eden kurultayda, tüzük değişikliği komisyon raporunun okunmasının ardından Divan Başkanı İsmail Tatlıoğlu, genel başkanlık seçimine geçildiğini bildirdi.

Genel Başkan Meral Akşener'in tek aday olduğu kurultayda oylama işlemi başladı.

1379 delegesi bulunan İYİ Parti'de, kurultaya katılan 861 delege, 44 sandıkta oy kullanacak.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle yığılmaların önüne geçilmesi amacıyla 132 kabin oluşturuldu.

Bu arada Tatlıoğlu, sık sık delegeleri sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.