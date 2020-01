HABERTURK.COM

Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, gündeme ilişkin konularda görüşlerini açıkladı. Özdağ, Suriye'li göçmenlerin rejimle anlaşarak geri gönderilebileceğini söyledi. Cenevre Sözleşmesi'nin ülkelere bu hakkı tanıdığını anlatan Özdağ şöyle konuştu: Suriye rejimiyle anlaşarak, bütün yasaların yeniden yürürlükten kalkmasını sağladıktan sonra belediyelerle Göç İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle bu yoldan gidişleri gönüllülük esasında değil, uluslararası anlaşmalara aykırı değildir bu, ülkeler milli güvenlikleri, kamu sağlığı, kamu güvenliği için bırakın sığınmacıları mültecileri bile geri gönderme haklarına Cenevre Sözleşmesi'ne göre sahipler. Biz bu sürece uluslararası kurumları da çekerek geri dönüşü sağlayacağız. Biz bu insanları gönüllü kabul etmedik.

Özdağ'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Metni okuduk, çok iyi çalışılmış, Türkiye'nin ve Libya'nın lehine, İYİ Parti olarak gönül rahatlığıyla evet dedik. Biz anlaşmayı Libya ile yaptık. Libya bir devlet. Anlaşmanın 5. maddesi şunu söylüyor, anlaşmadaki değişiklikler ancak iki tarafın onayıyla yapılacak şeyler. Biz Meclis'te kabul ettik BM'ye yolladık, uluslararası bir sözleşme. Hafter'in Türkiye'ye yolladığı mesajlar var. 'Ben bu anlaşmayı iktidara gelirsem, geldiğimde karşı çıkmayacağım' diyordu. Bu mesajların duyulmaması tercih edildi. Biz diyoruz ki, genel resme baktığımızda Türkiye 2011'de Beşar Esad'ı devireceğiz diye Arap iç savaşına dahil oldu. Putin, Şam'dan Ankara'ya mesaj yolladı. İmparatorluk geleneği olan devletlerin imparatorluk geleneği devletlere yollanan mesajdır bu. Emevi Camisine gitti. 'Siz Suriye'de mağlup oldunuz' dedi. Özetle bu iş Türkiye'ye çok pahalıya maloldu. 80 milyar dolar aşağı yukarı Türkiye'nin harcamış olduğu para. Şu ana kadar 5.3 milyon Suriyeli. İdlib'de 2 milyona yakın insan kapıda bekliyor.

"2 BİN KİLOMETRE UZAKLIKTA İÇ SAVAŞA MÜDAHİL OLUYORSUNUZ"

Bu arada PKK'nın oluşturduğu tehdit ortadan kalkmış değil. Irak'ın parçalanması her an gerçekleşecek bir süreç. Doğu Akdeniz'i donanmamızın her an alarm durumda olmasıyla muhafaza ediyoruz. İsrail, Mısır, Yunanistan ve Rum kesimiyle kavgalıyız. Birinci Arap iç savaşı henüz bitmemişken, bütün ağırlığıyla Türkiye üzerine tehdit oluşturmaya ve içinden ekonomisini çürütmeye devam ederken, Türkiye'den 2 bin kilometre uzaklıkta bir yerde Arap iç savaşına müdahil oluyorsunuz. Böyle bir işe müdahil olmadan önce stratejik istihbarat yaparsınız. Tabii bu stratejik istihbarat bir birikim gerektirir. Türkiye'de şu anada kadar 1923'ten bu yana 6 tane doktora 49 tane yüksek lisans tezi yazılmış. Bu ülkeyi bilmiyorsunuz. Türkiye'yi Libya'da Arap iç savaşına sokuyorlar. Karşınızdaki güçler dengesi sizin aleyhinze iken bu çok riskli bir iş. Türkiye'nin milli çıkarlarının Mısır'daki darbeci meselesinin önünde geldiğini düşünüyoruz parti olarak.

"GENEL BAŞKANIMIZ BU İŞİ DEVLET GÖREVİ OLARAK TANIMLAMIŞTI"

İYİ Parti sayın Genel Başkanının Türkiye Cumhuriyeti'nden ayrı bir görüşme sürecini ifade eden bir açıklama değil. Türkiye Cumhuriyeti ister ise, bugün Erdoğan'ın dışlayan tavrını aşmak ve Türkiye'nin önündeki sıkıntılı süreci aşmak açısından 'Bu bir devlet görevi olarak yerine getireceğim görev' açıklamasını yapıyor. Esad yönetimi bugün Suriye'nin birliğini sağlayabilecek tek hükümet. Suriye'nin birliği Türkiye'nin birliği anlamına geliyor. Bunun dışında bizim için herşey ikincil. Eğer Türkiye Esad yönetiminin meşruluğunu tanır ve Esad'ın 2011'den önce olduğu gibi tedrici şekilde demokratikleşme sürecine yardımcı olur ise Esad'ın bu konuda söyleyeceği hiçbir şey yok. Esad bu iç savaşın tek suçlusu değil, suçlularından bir tanesi. Netice itibarıyla bugün hala meşru hükümet. Biz ülkemizde bulunan 5.3 milyon Suriyeli'nin geri dönmesini istiyorsak Suriye'nin bütünlüğünü kabul etmek durumundayız. Öcalan Türkiye'de onbinlerce insanın ölmesinden sorumlu adam, bir terörist başı. Onunla oturup görüşme yapmayı içine sindiren bir hükümetin, Ömer Beşir'le 'yakın dostum' diye çalışan bir hükümetin Beşer Esad'la görüşmeme gerekçesi demokrasi ve insan hakları değil, bunu biliyoruz.

"BİZ İYİ PARTİ OLARAK GERİ DÖNÜŞÜ GÖNÜLLÜLÜĞE BIRAKMIYORUZ"

Türkiye'ye gerçekleşen 5.3 milyonluk bir göç var. Bu dünya tarihinde en büyük göçlerden bir tanesi. Bu kavimler göçünü andırıyor. Bu göçler eğer kontrol edilmez, geriye döndürülmezse politik, jeopolitik sonuçları olur. Çok değil 20 sene sonra 11.3 milyon oluyor. Kalkınma Bakanlığı'nın internet sitesine girin oradaki nüfus artış hızına bakın. Böyle bir Türkiye ne olur biliyor musunuz? İnternette şimdiden haritalar dolaşmaya başladı. Türklerde artış oranı 2.3. Suriyelilerin oransal olarak artışı daha fazla. Bugün yapılan hesaplar ne? Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 6,5 milyon civarında Suriyelinin Türkiye'de kalacağını düşünüyor. Yarın yalanlayacaklar, hiç sorun yok. Ama biz doğru olduğunu düşünüyoruz. Geri dönsün, dönmesin biz bunu İYİ Parti olarak gönüllülüğe bırakmıyoruz.

"CENEVRE SÖZLEŞMESİ GERİ GÖNDERME HAKKINI ÜLKELERE TANIYOR"

Burası bir tatil köyü değil, biraz daha uzatmak istiyoruz kimse diyemez. Türk milletinin egemenliğini korumaya kararlıyız. Bir süreçle insan hakları içerisinde, Suriye'de barışın tesisiyle, bu sürece olumlu katkıda bulunarak, Suriye rejimiyle anlaşarak, bütün yasaların yeniden yürürlükten kalkmasını sağladıktan sonra belediyelerle Göç İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle bu yoldan gidişleri gönüllülük esasında değil, uluslararası anlaşmalara aykırı değildir bu, ülkeler milli güvenlikleri, kamu sağlığı, kamu güvenliği için bırakın sığınmacıları mültecileri bile geri gönderme haklarına Cenevre Sözleşmesi'ne göre sahipler. Biz bu sürece uluslararası kurumları da çekerek geri dönüşü sağlayacağız. Biz bu insanları gönüllü kabul etmedik.