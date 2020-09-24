İyi Günde Kötü Günde dizisi dikkat çeken konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla konuşulmaya devam ediyor. Yeni başlayan diziler arasında yer alan ve merak edilen İyi Günde Kötü Günde dizisinin oyuncularını ve konusunu sizler için araştırdık...

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE KONUSU NEDİR?

Bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla, diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa… Kaderin cilvesi birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki çözebilene aşk olsun.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE OYUNCULARI KİMLER?

Elçin Sangu - Leyla

Mehmet Ozan Dolunay - Sarp

Yasemin Allen - Melisa

Şenay Gürler - Aslıhan

Derya Alabora - Meral

Nergis Kumbasar - Perihan

Hakan Salınmış - Halil

Sinan Albayrak - Bülent

Ali Yağcı - Arda

Deniz Işın - Seda

Tugay Erdoğan - Can

Hande Yılmaz - Yasemin