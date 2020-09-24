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İyi Günde Kötü Günde nerede çekiliyor? İyi Günde Kötü Günde oyuncuları ve konusu

İyi Günde Kötü Günde, O3 Medya yapımı, yönetmeliğini Metin Balekoğlu'nun yaptığı, Aksel Bonfil ve Pelin Karamehmetoğlu'nun senaryosunu birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı romantik komedi dizisi olarak ekranlara geliyor. Peki İyi Günde Kötü Günde nerede çekiliyor? İşte İyi Günde Kötü Günde oyuncuları ve konusu

24.09.2020 - 15:39 | Güncelleme: ABONE OL
İyi Günde Kötü Günde nerede çekiliyor? İyi Günde Kötü Günde oyuncuları ve konusu

İyi Günde Kötü Günde dizisi dikkat çeken konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla konuşulmaya devam ediyor. Yeni başlayan diziler arasında yer alan ve merak edilen İyi Günde Kötü Günde dizisinin oyuncularını ve konusunu sizler için araştırdık...

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE KONUSU NEDİR?

Bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla, diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa… Kaderin cilvesi birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki çözebilene aşk olsun.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE OYUNCULARI KİMLER?

  • Elçin Sangu - Leyla
  • Mehmet Ozan Dolunay - Sarp
  • Yasemin Allen - Melisa
  • Şenay Gürler - Aslıhan
  • Derya Alabora - Meral
  • Nergis Kumbasar - Perihan
  • Hakan Salınmış - Halil
  • Sinan Albayrak - Bülent
  • Ali Yağcı - Arda
  • Deniz Işın - Seda
  • Tugay Erdoğan - Can
  • Hande Yılmaz - Yasemin

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