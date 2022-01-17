İyi geceler mesajları ve sözleri

İyi Geceler Mesajları 2022 - Arkadaşa ya da Sevgiliye Gönderilecek Kısa, Uzun, Resimli ve Anlamlı İyi Geceler Mesajı Sözleri - En Güzel ve Romantik İyi Geceler Mesajları

İyi temenni ve dileklerin karşı tarafa iletilmesi önemlidir. İyi geceler mesajı dilekleri de bunlardan birisidir. Arkadaşa, anneye, babaya, sevgiliye ya da başka bir tanıdığınıza iyi geceler mesajı göndermek, sizin onlara değer verdiğinizi ve saygınızı ifade eder. Arkadaşa atılabilecek iyi geceler mesajları için komik ya da eğlenceli seçenekler tercih edilirken sevgiliye, eşe gönderilecek iyi geceler mesajları için duygusal, romantik seçenekler tercih edilmektedir.

İYİ GECELER MESAJLARI 2022

Kısa, uzun, anlamlı, duygusal, romantik, komik ve resimli iyi geceler mesajı ile karşınızdaki mutlu etmek, yüzünde ufak da olsa bir tebessüme sebep olmak sizin elinizde! 2022 yılının en çok beğenilen ve paylaşılan iyi geceler mesajları için doğru yerdesiniz! İşte, kısa, uzun, anlamlı, romantik, komik, resimli iyi geceler mesajları ile arkadaşa, eşe, sevgiliye gönderilecek iyi geceler sözleri

İYİ GECELER SÖZLERİ

İnanıyorum hayatta her iyiliğe karşılık verecek olan güzel olan kişiler de var. Saygı herkese olsa bile sevgi hak eden kişiye karşıdır, iyi geceler.

İyi uykular sevgilim, rüyanda buluşmak üzere...

İyi geceler dileme, iyi geceler ol bana yeter sevgilim.

Gün bitiyor, sen başlıyorsun. İyi geceler sevgilim.

TATLI RÜYALAR MESAJLARI

En güzel gecelerin en güzel rüyalarını gör sevgilim. Tatlı uykular.

Gökyüzüne bakarım geceleri tatlı rüyalar görmeni isterim tatlı hayaller içinde uyurken gülümsemeni isterim gül yüzlüm iyi geceler…

Sen görüp görebileceğim en güzel rüyasın, bu rüyadan hiç uyanmak istemiyorum. İyi geceler canım, cananım.

Yeni doğacak güneşin yeni umutlar, yarınlar getirmesi dileğiyle iyi uykular.

ROMANTİK İYİ GECELER MESAJI

En güzel rüyaların senin olması, meleklerin uyurken seni koruması dileğiyle… Hayırlı geceler…

Yatsam uzun uzun ve kalkmasam ve sonra bir uyansam her şey yoluna girmiş olsa…

Yarın sabah uyandığınızda gönlünüzden geçen her güzel şeyin hayalden çıkıp gerçeğe dönüşmesi dileğiyle, hayırlı geceler…

Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve geceniz hayırlı olsun.

KOMİK İYİ GECELER SÖZLERİ

Bazen unutmak için uyumak gerek, rüyalar hesaba katmadan. İyi Geceler.

En güzel gecelerin en güzel rüyalarını gör bir tanem tatlı uykular.

Gözlerim kapandığında senin güzel yüzün açılır rüyalarıma. Dünyanın en güzel gözlerini sürekli görebilmenin mutluluğunu yaşıyorum her şeyim.

Gökyüzüne bakarım geceleri tatlı rüyalar görmeni isterim tatlı hayaller içinde uyurken gülümsemeni isterim gül yüzlüm iyi geceler…

RESİMLİ İYİ GECELER MESAJI

Yastığa başına koyduğunda bugün hiç kimsenin hakkını yemedim, çok şükür diyebiliyorsan o gün senden zengini yoktur. İyi Geceler

Yeni doğacak güneşin yeni umutlar, yarınlar getirmesi dileğiyle iyi uykular.

En güzel rüyaların senin olması, meleklerin uyurken seni koruması dileğiyle… Hayırlı geceler…

Güzelliklerle dolu huzurlu, keyifli güzel bir gece geçirmeniz dileğiyle iyi geceler.

SEVGİLİYE İYİ GECELER SÖZLERİ

Bugünümde ve yarınımda hep sen ol. Gecenin karanlığında beni aydınlatan biricik sevgilimsin. İyi geceler

Yine akşam oldu ama sen yoksun… Ne kadar yanımda olmasan da bu gece de sevgini içimde hissediyorum. Bu da bana yetiyor. İyi geceler.

Her şeyden çok sevdiğim biricik sevgilim. Her gecemde benimle olman dileğiyle… İyi geceler

Geceler sen olduğunda hep aydınlık… Bu gece de yanımda olduğun için Allah'a şükrediyorum. İyi geceler sevgilim.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir gece dilerim.

Daha güzel, daha dinç, daha uykusunu almış bir insanlık için; “Yatsın Bu Dünya!” Cümleten İyi Geceler.