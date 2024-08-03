İyi donanımlı bir plaj çantası rehberi: Gününüz mahvolmasın istiyorsanız bu 10 eşyayı mutlaka koyun!
İyi donanımlı bir plaj çantası, plajda geçirilen günün size getireceği her türlü soruna karşı hazırlıklı olacağınız anlamına gelir. Yani güneşin ve denizin tadını çıkarırken ihtiyaç duyabileceğiniz eşyaları plaj çantanıza eklemek gününüzü daha rahat ve keyifli hale getirebilir. Peki, plaj çantanızda neler olmalı? İşte, plaj çantanızda olması gereken olmazsa olmaz 10 eşya!
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Plaj keyfi yaparken her şeyin eksiksiz ve mükemmel olmasını kim istemez ki? Plaj çantanızda bulunması gereken bazı temel eşyaları koymak, plajda rahatça eğlenebilmek ve olası sorunlara hazırlıklı olabilmeniz için önemlidir. Bu yüzden güneş kreminden suya, sabundan tarağa kadar plajda ihtiyaç duyabileceğiniz eşyaları unutmamanız için bu listeyi hazırladık. İşte, plaj çantanızı hazırlarken gözden kaçırmamanız gerekenler...
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1. ŞİŞELENMİŞ SU
Yüzmek ve sıcak hava insanı yorabilir bu yüzden suya ihtiyaç duyulur. Ancak bunun dışında da çantaya şişelenmiş su koymak iyi olabilir. Kumda otururken göze kaçan taneler, eğlencenizi mahvedebilir bu yüzden gözlerinizden kumları temizlemek için en iyi seçeneğiniz sudur. Yani, çantanıza fazladan bir şişe su atmak iyi bir fikirdir.
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2. SOKMALARA KARŞI BEYAZ SİRKE
Plajda ısıran ve sokan böceklerin yanı sıra denizanası ve mercan sokmaları da yaşanabilir. Bu duruma hazırlıklı olmak için plaj çantanıza küçük bir şişe beyaz sirke koyabilirsiniz. Denizanası sokmasına sirke sürmek toksinleri nötralize eder. Yaygın inanışın aksine, denizanası sokmasına idrar yapmak önerilmez.
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3. TARAK
Havuzda veya sahilde saçlarınız ıslanıyorsa yanınıza saç fırçası alabilirsiniz. Özellikle günün sonunda saçınızda düğümler oluşmasını önlemek için sudan çıkar çıkmaz saçlarınızı tarakla açabilirsiniz. Biraz daha fazla yeriniz varsa mini bir şişe durulanmayan saç kremi de yanınıza alabileceğiniz iyi bir saç kurtarıcıdır.
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4. YARALAR İÇİN SEYAHAT BOY SABUN
Plaj çantanızda seyahat boy bir sabun bulundurmak el yıkamanız gerektiğinde iyi bir fikirdir. Ayrıca denizde veya havuzda yaralanırsanız kesikler ve sıyrıklara da iyi gelebilir. Bunun yanı sıra kumu durulamak için duş varsa etkilenen bölgeyi eski usul antibakteriyel sabun ve suyla yıkamak yarayı temizlemenin ve enfeksiyonu önlemenin mükemmel bir yoludur. Sabun ve suyun olmadığı durumlarda temizlik için ıslak mendil de kullanılabilir.
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5. YEDEK İÇ ÇAMAŞIRI
Çoğu insan mayolarını giyip doğrudan plaja gider ancak dönüşte eve giderken muhtemelen ıslak, kumlu bir mayoyla yapmak istemeyebilirsiniz. Bu yüzden her ihtimale karşı iç çamaşırını çantaya koymak iyi olabilir.
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5. GÜNEŞ KREMİ
Eğlenceli bir plaj gününü kötü bir güneş yanığı mahvedebilir. Amerikan Dermatoloji Akademisi, UVA ve UVB ışınlarına karşı geniş spektrumlu koruma sağlayan en az SPF 30 suya dayanıklı güneş kremi öneriyor. Çantanıza vücut ve yüz için güneş kremi atmanız iyi olabilir.
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6. PEÇETE
Ter, tuzlu su ve güneş kremi cildinizde yapışkan bir karışım oluşturur. Duş almadan eve dönüyorsanız yüzünüzü peçeteyle hızlıca silerek anında ferahlayabilirsiniz. Ayrıca mendiller öğle yemeğini atıştırma esnasında da işinize yarayabilir.
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7. NEMLENDİRİCİ
Güneşte geçirilen bir gün, cildinizdeki nemi emebilir bu yüzden cildinizi nemli tutmak için yanınızda bir seyahat boy nemlendirici losyon tüpü bulundurabilirsiniz. Elleriniz ve ayaklarınız özellikle kuruluğa meyilli olacaktır.
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8. PLAJ HAVLUSU VE TERLİK
Plaja gittiğinizde olmazsa olmazlardan olan 2 eşya vardır: Birincisi rahat rahat gezmenizi sağlayacak bir terliktir, ikincisi ise plajdayken oturabileceğiniz ve sonrasında kurulanabileceğiniz bir plaj havlusudur.
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9. ŞAPKA
İster geniş kenarlı bir şapka ister beyzbol şapkası olsun plajda bir şapka kullanmak saç derinizi güneşten korumak için iyi bir yoldur! Plaja gitmeden önce büyük ihtimalle güneş kremini sürersiniz ancak saç derinizi korumasız bırakırsınız. Bu yüzden yüzünüzü ve boynunuzu UV ışınlarından korumaya yardımcı olacak şapkayı çantanıza ekleyebilirsiniz.
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10. SUYA DAYANIKLI KILIF
Suya dayanıklı bir telefon kılıfıyla telefonunuzu kuru ve sudan (ve kumdan!) uzak tutabilirsiniz. Ayrıca, kartlarınızı ve biraz nakit paranızı da bu kılıfa sığdırabilirsiniz.
Kaynak: Orlando Health, Southern Resorts, Panama Jack
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