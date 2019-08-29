29 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Basketbol Süper Ligi´nde bu yıl finali hedefleyen ve Avrupa´da da gruptan çıkma iddiasına ilişkin güçlü bir kadro kuran TOFAŞ Basketbol Takımı´nda Belçika pasaportlu Amerikalı forvet Matt Lojeski, açıklamalarda bulundu.
Bu sezon takıma katılan ve ilk kez Türkiye´de ter dökecek olan 34 yaşındaki keskin şutör, zorlu bir sezonun kendilerini beklediğini dile getirdi. TOFAŞ Spor Kulübü ile 1+1 olmak üzere 2 yıllık sözleşme yapan Lojeski, "Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Türkiye´deki ilk sezonum olacak. Çok iyi bir coach ekibimiz var. Kulübün organizasyonu ve şehir de oldukça iyi. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum, Avrupa´da da iyi bir noktada gelmek istiyoruz. Bunun için çok çalışacağız" dedi.
Kariyerinde pek çok önemli kulüpte forma giyen ve son olarak uzun bir süre Yunanistan´da Olympiakos ve Panathinaikos için oynayan Lojeski, Türkiye´deki atmosfere ise yabancı olmadığını kaydetti. Daha önce Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes´e karşı Euroleague´de birçok kez oynadığına işaret eden deneyimli oyuncu, "Fenerbahçe Beko´nun çok iyi bir taraftarı var. İki ekibe karşı çok oynadım. İlk maçımız da Bursa´da olacak, güzel bir atmosferde oynanacağını düşünüyorum. Umarım taraftarımız da bizi destekler ve maçlarımızı bu atmosferlerde sezonun geri kalanında oynarız" diye konuştu.
Türk basketboluna dair de açıklamalarda bulunan Matt Lojeski, "3-4 yıl öncesinden başlamak üzere Türk basketbolu güçlendi. Euroleague´de Türk ekiplere karşı oynama fırsatı yakaladım, ne kadar zor olacağını biliyorum. O yüzden bu ligin içerisinde en üst seviyede olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Belçika pasaportlu olarak Belçika Milli Takımı´nda da görev yapan ABD´li oyuncu, geçtiğimiz sezon Panathinaikos´ta çıktığı 25 EuroLeague maçında 15.52 dakika süre almış ve 6.5 sayı-2.2 ribaund ve yüzde 35.6 üç sayı isabet oranı; Yunanistan liginde de 21 maçta 8.7 sayı-2 ribaund-1.9 asist ve yüzde 48.3 üç sayı isabet oranı ortalamalarını tutturmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!