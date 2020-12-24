Kanal D'nin yeni dizisi İyi Aile Babası bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Peki engin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken İyi Aile Babası 4. bölümde neler oldu?

İYİ AİLE BABASI 5. BÖLÜM FRAGMANI

İyi Aile Babası 5. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

İYİ AİLE BABASI 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehmet Ali için sorunsuz başlayan ‘Halı Saha’ günü gelen haberle bozulmaya başlar. Oğulcan’ın bir sınavdan yüz aldığı haberi, ondan daha önce böyle başarılar beklemeyen anne babası tarafından kopya çekmiş olduğu gibi algılanır.

Gerçekte ise Oğulcan yeni keşfettiği ‘kız’larla hoş olmayan bir deneyim yaşamış, bunu evden gizli tutmaya çalışmaktadır. Rıfkı, Ayfer’i tedavisi için kliniğe götürme fırsatını yakalar ama kullanamaz. En azından artık kendi başına ayakta durabilmesi gerektiğini öğrenecektir.

Bu sırada evde unutulan eşofman çantası, Mehmet Ali’nin ‘halı saha’ yalanını ortaya çıkarır. Çok kızan Aslı onu itirafa zorlar, Öğreniriz ki herkesten gizli gizli doktor arkadaşları ile Hekimoğlu izlemekte Hekimoğlu’nu kıskanmaktadırlar. Evde yaşanan bu gerilim sorasında ise Oğulcan, ailesinin kendisinden umutsuz olduğunu anlar.

Bu durumun nedeni Mehmet Ali ise oğlunu rahatlatmak için herkese zeka testi yapılmasını önerir. Herkes kabul eder. Sonuçta ise Aslı’dan daha düşük İQ’su olduğunu anlayan Mehmet Ali duygusal ajitatif bir konuşma ile iq testinin işlevsiz olduğunu ilan eder.