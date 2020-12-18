Kanal D'nin yeni dizisi İyi Aile Babası bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Peki engin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken İyi Aile Babası 3. bölümde neler oldu?

İYİ AİLE BABASI 4. BÖLÜM FRAGMANI

İyi Aile Babası 4. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

İYİ AİLE BABASI 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehmet Ali, Aslı'nın işinden istifa etmesiyle birlikte maddi olarak sıkıntıya girer ve bu durumu ailesine belli etmeden çözmeye çalışır.

Ayrıca dünyaya iz bırakmakla, iyi aile babası olmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Gün sonunda ikisini de bir arada yapabileceğini fark eder.