İyi Aile Babası zengin oyuncu kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Rıfkı'nın evden kovulup Mehmet Alilere yerleşmesi Pamuk Ailesi'nin gündemini değiştiriyor. İyi Aile Babası 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyi Aile Babası 3. bölümde neler oldu?

İYİ AİLE BABASI 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

17 Aralık 2020 Perşembe akşamı yayınlanan İyi Aile Babası 3. Bölümünde Dünyaya iz bırakmada kararlı olan Mehmet Ali büyük bir adım atıyor!

Oğulcan'ın, Tarkan'a olan hayranlığı ortaya çıkıyor ve tüm aile Oğulcan'ın kendisini Tarkan'a benzetmesi şaşırtırken Rıfkı'nın evden kovulup Mehmet Alilere yerleşmesi Pamuk Ailesi'nin gündemini değiştiriyor. Damla'nın okuldaki şarkı yarışması daha başlamadan Damla'da sahne korkusu olduğu ortaya çıkıyor. Ayfer ise bu duruma çözüm bularak Pamuk Ailesi sahnede Damla'ya destek oluyor.

Diğer yandan Arife, ufak bir talihsizlikle belini incitiyor ve hastanelik oluyor. Mehmet Ali ise Aslı'nın işinden istifa etmesiyle birlikte maddi olarak sıkıntıya giriyor ve bu durumu ailesine belli etmeden çözmeye çalışıyor. Sonunda beklediği yardım Arife'den geliyor. Ayrıca dünyaya iz bırakmakla, iyi aile babası olmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Mehmet Ali, Ayfer'in ortaya çıkan hastalığı sayesinde ikisini de bir arada yapabileceğini fark ediyor.

İyi Aile Babası yeni bölümleriyle her perşembe saat 20.00'da Kanal D'de!

İYİ AİLE BABASI 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İyi Aile Babası yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.