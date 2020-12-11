İyi Aile Babası yayınlanan ikinci bölümüyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kanal D'nin yeni dizisi İyi Aile Babası 2. bölümde neler oldu? İyi Aile Babası 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İYİ AİLE BABASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

10 Aralık 2020 Perşembe akşamı yayınlanan İyi Aile Babası 2. Bölümünde Mehmet Ali'nin dünyaya iz bırakmaya karar vermesiyle işler iyice karışıyor.

Aslı’nın işlerinin yoğunluğundan dolayı evin tüm işlerini kendisinin yapacağını söyleyen Mehmet Ali, içinden çıkamayacağı bir duruma girer. Oğulcan ise Mehmet Ali'yi mutfak önlüğüyle görünce anne ve babasının boşanacağını düşünür. Pamuk Ailesi'nde anne ve baba rollerinin değişiminde Mehmet Ali oldukça zorlanır.

Pamuk Ailesi, Rıfkı'nın evliliği için seferber oluyor. Arife, Rıfkı'ya sorduğu sorularla gelin adayı Ayfer'in robot resmini çizerek hızla amacına ulaşmaya çalışır. Hulusi'yi dedektif olarak tutan Arife, Ayfer hakkında tüm bilgileri toplar. Mehmet Ali de Ayfer konusunda abisi Rıfkı’ya yardım etmeli ve Ayfer'in hakkında olabildiğince bilgi toplamaya çalışır.

Diğer yandan tedavisi bulunamamış bir hastalığı tedavi ederek dünyaya iz bırakmaya karar veren Mehmet Ali çalışmalarına başlar, ancak gördüğü rüyanın etkisiyle bir karar vermek zorunda kalır.

İyi Aile Babası yeni bölümleriyle her perşembe saat 20.00'da Kanal D'de!

İYİ AİLE BABASI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İyi Aile Babası 3. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.