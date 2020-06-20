İvriz, tarihi, serin havası ve doğal güzellikleriyle ilgi odağı oldu - KONYA

İvriz, bol oksijenli yaylaları, Bolkar Dağları, buz gibi akan çayı, çayırlarında koşan yılkı atları ve eşsiz doğasının yanı sıra Geç Hitit dönemine tarihlenen kabartma ve sunak alanı gibi mekanlarıyla, bölgenin önemli turistik yerleri arasında yer alıyor.
Doğal güzelliklerin arasında yer alan İvriz Kaya Anıtı'nda, Tuwana Kralı Warpalawas ve fırtına tanrısı Tarhunzas'ın kabartması bulunuyor.Luvi dilindeki hiyeroglif yazıda, "Ben hakim ve kahraman Tuwana Kralı Warpalawas. Sarayda bir prens iken bu asmaları diktim. Tarhunzas onlara bolluk ve bereket versin." sözleri dikkati çekiyor.
Geçmişte Evliya Çelebi ile Katip Çelebi tarafından da varlığı ve öneminden bahsedilen anıtın çevresindeki akarsular ve bitki örtüsü, ziyaretçileri hayran bırakıyor.
Tarih ve kültür turlarının düzenlediği bölge, Toros Dağları'ndan akan sularla besleniyor.Bölge, 2017 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmişti.- Minik Asel'in gördüğü ilk doğal güzellik İvrizBölgeyi ziyarete eşi ve 3 aylık kızı Asel ile gelen İbrahim Çibik, Asel'i ilk kez dışarı çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Sıcak havaların başlaması ve ülkede normalleşme sürecine girilmesiyle, bebeklerini artık dışarı çıkarmaya başladıklarını belirten Çibik, "Kızımız daha 3 aylık. İlk defa birlikte dışarı çıktık. Hoşuna gitti, mutlu oldu. İvriz çok güzel. Artık bundan sonra devamlı geleceğiz." dedi.
Anne Rana Çibik de "Kızımızı ilk defa doğaya çıkardık. Burası ailecek gelinebilecek güzel ve etkileyici bir ortam." ifadesini kullandı.İstanbul'dan Konya'ya gelen üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Mehmet Akif Gencer ise ilk kez gördüğü İvriz'i çok beğendiğini dile getirdi.İvriz'de hem serin havadan hem de doğal güzelliklerden çok etkilendiğini vurgulayan Gencer, "Buralar çok güzel. Tam bu yaz havalarında, sıcak günlerde, herkesin gelip görmesini tavsiye ediyoruz. Özellikle pandemi sürecinde herkes evlerinde kaldı. İnsanlar artık evlerde çok sıkıldı. Aileleriyle gezip görebilecekleri çok güzel bir yer burası." diye konuştu.
Hüseyin Ağar da mekanın atmosferinden adeta büyülendiğini belirterek, "Arkadaşlarımızla birlikte salgın süreci dolayısıyla uzun zamandır evdeydik. Bir hava alalım dedik, buraya geldik. Burası yemyeşil, inanılmaz güzel. Çok beğendik." ifadesini kullandı.
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