AA

İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer yetkili uluslararası bilimsel kuruluşların yaptıkları açıklamalarda, şu ana kadar evcil hayvanlardan insanlara koronavirüs bulaştığına dair bir kanıt bulunmadığını ısrarla vurguladıklarını hatırlattı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara Gölbaşı'nda çuvallar içinde 20 ölü köpeğin bulunduğunu ve son günlerde virüs korkusuyla evcil hayvanlarını sokağa atanların arttığını aktararak, bir kez daha yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) evcil hayvanlardan insanlara bulaşmadığını hatırlatmak istediğini vurguladı.

'HAYVANLARA KARŞI BİR ÖN YARGI'

Türkiye'nin pandemiyle mücadele ettiği bugünlerde, bilgi kirliliği ve panik nedeniyle toplumun bazı kesimlerinde hayvanlara yönelik yanlış bir algı oluştuğuna işaret eden Arslan, bunun korkunun ötesine geçerek, hayvanlara karşı bir önyargı, hatta düşmanlığa varan eylemlere dönüştüğünü kaydetti.

Arslan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Sağlık Örgütü ve diğer yetkili uluslararası bilimsel kuruluşlar, yaptıkları açıklamalarda, şu ana kadar evcil hayvanlardan insanlara Kovid-19 bulaştığına dair bir kanıt bulunmadığını ısrarla vurgulamışlardır. Evcil hayvanı olan vatandaşlarımız her zamanki hijyen önlemlerine dikkat etmek kaydıyla rahat olabilirler."

Sosyal medyada dolaşan hayvan düşmanı söylemlerin tehlikesine de dikkati çeken Arslan, bu gibi yaklaşımların kabul edilemez olduğunu belirtti.

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