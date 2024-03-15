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        Haberler Ekonomi Otomobil Iveco ve Ford Otosan'dan işbirliği anlaşması - Otomobil Haberleri

        Iveco ve Ford Otosan'dan işbirliği anlaşması

        Ford Trucks ve Iveco, ağır ticari araçlar için yeni bir kabin geliştirme konusunda bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu (MoU) imzaladı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 15.03.2024 - 08:47 Güncelleme: 15.03.2024 - 08:47
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        Iveco ve Ford Otosan'dan işbirliği adımı
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        Ford Trucks ve Iveco, ağır ticari araçlar için yeni bir kabin geliştirme konusunda potansiyel sinerjileri incelemek üzere bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu (MoU) imzaladı.

        Ford Trucks'tan yapılan açıklamaya göre, imza töreninde, Iveco Group CEO'su Gerrit Marx, Iveco Group Kamyon İş Birimi Başkanı Luca Sra, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, Ford Otosan Lideri Güven Özyurt ve Ford Trucks Lideri Emrah Duman bulundu.

        İki şirketin yeni ürünlerini ve teknolojilerini geliştirme konusunda, kabin içindeki bileşenleri ve sistemleri kapsayan bağlayıcı olmayan niyet mektubu, işbirliği potansiyelini değerlendirmek üzere ön bir adımı teşkil ediyor.

        İşbirliğinin, Ford Trucks ve Iveco arasında karşılıklı fayda sağlayan bir ortaklık geliştirilerek AB Doğrudan Görüş Standartları'na uygun çözümleri geliştirmeyi ve karbon salımının azaltımı için aerodinamiği iyileştirmeyi amaçladığı kaydedildi.

        Konu hakkında açıklamada bulunan Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, "Bu iş birliği, yenilikçi çözümler geliştirirken bir yandan da karbon salımını azaltarak AB Doğrudan Görüş Standartları'na uygun ürünler sunulmasına olanak tanıyacak. Bu hepimiz için heyecan verici bir haber. Gelişmeleri ve yolculuğun bundan sonraki kısmını dört gözle bekliyoruz" dedi.

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