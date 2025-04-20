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        Haberler Dünyadan Ivanka Trump sörf yeteneğini sergiledi - magazin haberleri

        Ivanka Trump sörf yeteneğini sergiledi

        Ivanka Trump sörf yeteneğini sergilerken, eşi Jared Kushner, eltisi Karlie Kloss ile onun eşi Joshua Kushner kendisini, kıyıdan seyretti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 16:52 Güncelleme: 20.04.2025 - 16:52
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        Sörf yeteneğini sergiledi
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, sahilde hünerlerini sergiledi. Costa Rica tatilinde sörf tahtasında gösteri yaparken eşi Jared Kushner, kumsalda onu izledi.

        Ivanka Trump'a tatilde süper model eltisi Karlie Kloss ile eşi Joshua Kushner da katıldı. Jared Kushner ve Joshua Kushner kardeş...

        Ivanka Trump, sörf yeteneğini sergilerken Karlie Kloss da eşiyle kıyıda kalmayı tercih etti.

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        ABD başkanının kızı olduğu için ABD Gizli Servis elemanları tarafından korunma hakkı olan Ivanka Trump'ın sörf yaptığı sıralarda, etrafındaki korumaların gözetiminde olduğu öğrenildi.

        Ivanka Trump, geçen ay da jiu-jitsu'daki gelişimini minderde göstermiş, dövüş sporu yeteneğini sosyal medyada sergilemişti.

        Ivanka Trump'ın Arabella Rose (13), Joseph Frederick (10) ve Theodore James (8) adlarında üç çocuğu var

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        #ivanka trump
        #sörf

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