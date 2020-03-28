"BİRİNCİ OLAN BENDEN HEDİYE BEKLESİN"

Ben ilk gönderimi paylaştım bugün. Sizlerden, DM'lerden postalar bekliyorum. Hem story paylaşıp, hem de haftanın en şık karantina kişisini seçeceğim.

Her birinci olan, güzel bir hediyeyi benden beklesin. Bu zor günleri hep beraber en yakın zamanda atlatmayı diliyorum. Sağlıklı, bakımlı kalalım.