Ivana Sert mango hasadına katıldı

DHA

Tropikal meyve üretiminde ürün çeşitliliğiyle 'Türkiye'nin bahçesi' olarak adlandırılan Gazipaşa'da yılın ilk mango hasadı başladı. Başta muz olmak üzere, avokado, ejder meyvesi gibi 52 tropikal meyve türünün yetiştirildiği ilçede meyvelerin kralı olarak bilinen mango üretimi düzenlenen etkinlikle kutlandı. Üretici Ahmet Karagöz'ün örtü altı serasında gerçekleştirilen hasada moda tasarımcısı Ivana Sert de katıldı. Etkinlikte bahçede mango ağacından meyveler toplanıp, ürün hakkında bilgi verildi.

'UZUN YILLARDIR TÜKETİYORUM'

Tasarımcı Ivana Sert de mango toplayıp, meyveyi çok sevdiğini anlattı. Sert, "Çok güzel bir mango serasındayız. Mango Türkiye'de çok bilinmeyen meyve. Ben mangonun güzelliğini, faydalarını tanıtmak için geldim. Mangoyu uzun yıllardır tüketiyorum. Çok doyurucu bir meyve. Rejim yapıldığı zaman kullanabilir. Potasyum, kalsiyom, magnezyum ve vitaminleri bol bir meyve. Gerçekten mucize bir meyve. Tadı müthiş" dedi.

KİLOSU 100 LİRA

Üretici Ahmet Karagöz ise Türkiye'nin değişik illerinden gelen katılımcılara mangonun nasıl yetiştirildiğini, meyveleri tattırarak anlattıklarını söyledi. Üretim alanında 6 tür mango yetiştirdiklerinden bahseden Karagöz, "32 dekar örtü altı üretim alanda 4 bin mango fidanı var. Mangolarımızı farklı ülkelere göndermeye başlayacağız. 3 yaşındaki ağaçtan 40- 50 kilo meyve alıyoruz. Bundan rekolte artacak. Ürünlerimiz kilosu 90 ila 100 liraya satılıyor. Bir mango meyvesi 1- 1.5 kilo arasında değişiyor" dedi.

'TÜRKİYE 10 YIL İÇERSİNDE BÜYÜK ÜRETİCİLER ARASINA GİRECEK'

Bölgede tropikal meyve üreticisine fidan temini ve üretim konusunda destek veren Mustafa Ezici ise şöyle konuştu:

"Yakın gelecekte dünyada mango üretiminde söz sahibi olacağız. 2 milyar dolarlık ihracat hacmi var. Çiftçi bir dekardan 500 ile 700 bin lira arasında para kazanabilir. Bu yıl ilk kez Moskova'ya bir market zincirine havayoluyla mango ihraç etik. Avrupa'ya da ihracata başlayacağız. Her yıl üretim artıyor. Mango ocak ile haziran ayı arasında yetişirken ülkemizde ağustos ile aralık ayında yetişiyor. Rakibimiz Mısır, İsrail ve İspanya. Dünyada 46 milyon ton mango üretiliyor. Giderek de üretim artıyor. Türkiye 10 yıl içerisinde büyük üreticiler arasına girecek."