"KOCAMA 10 TANE ÇOCUK VERİRİM, SEVİYORUM"

Muhabirlerin, "Yeniden çocuk sahibi olmak ister misiniz?" sorusuna da yanıt veren Sert, "Ben Sezer’e 10 tane çocuk veririm. Seviyorum kocamı... Onunla beraber güzel bir anne-baba olabiliriz diye düşünüyorum. Bu dünya biraz karışık, yarın ne olacak bilmiyorum. Belli değil... Bu dönemde savaş var, ekonomik durumlar var, her şey var. Virüsler, pandemiler... Bilemiyorum." ifadelerini kullandı.