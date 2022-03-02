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Ivana Sert: Kocama 10 tane çocuk veririm, seviyorum!

Geçtiğimiz yıl aralık ayında Sezer Dermenci ile nikah masasına oturan ve Ateş adında oğlu olan Ivana Sert, muhabirlerin, "Yeniden çocuk sahibi olmak ister misiniz?" sorusunu yanıtladı. Ünlü modacı, "Ben Sezer’e 10 tane çocuk veririm. Seviyorum kocamı... Onunla beraber güzel bir anne-baba olabiliriz diye düşünüyorum" dedi

02.03.2022 - 10:17 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ivana Sert (42), önceki gün katıldığı 'Best Of Europe Awards Ödül Töreni'nde 'Yılın En Stil Kadını' ödülünü aldı. Muhabirlerle sohbet eden Sert, "Herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

  • "HİÇBİR ZAMAN KIYAFETE BÜYÜK PARALAR HARCAMADIM"

    Marka takıntısının olmadığını dile getiren Ivana Sert, "Kıyafetlerimi kendim dikiyorum, hiçbir zaman büyük paralar harcamadım." dedi.

    "Şık olmak ve zengin olmaya gerek yok, ben pazardan giyiniyorum." açıklamasını yapan modacı, "Alışveriş de yapıyorum, ikinci el markalar da kullanıyorum. Beni tanıyan bilir, çok fazla para harcamıyorum. Benim tek takıntım; ayakkabının güzel deri olması gerek. Suni deri sağlıklı olmadığı için ayaklar önemli, kıymetlimiz... Yaşlanınca anlıyoruz." şeklinde konuştu.

  • "AKILLI DAVRANIYORUM"

    Gazetecilerin, "Hayvanseverler sizin bu sözlerinizi duymasın." sözlerinin üzerine Sert, "Ayakkabı, kemer çanta gibi şeyleri maalesef kullanıyoruz." dedi.

    "Ben akıllı davranıyorum." diyen Ivana Sert, "Paramı akıllı harcıyorum, yatırım yapıyorum. Gayrimenkul gibi..." şeklinde konuştu.

  • "EVLİLİK HAYATIMDA HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEDİ"

    Sezer Dermenci ile aşk yaşayan Sert, evliliği hakkında da konuştu. Ünlü modacı, "Evlenmek hayatımda hiçbir şeyi değiştirmedi. Bizim ilişkimiz güzeldi. Birbirimizi bulduk diyebilirim. Maldivler'de evlenmek hayalimdi, beyaz kum hayalimdi. Şile’de beyaz kum olmadığı için..." diyerek, gülümsedi.

  • "EVLENMEDEN ÖNCE OĞLUMDAN İZİN ALDIM"

    Oğlu Ateş'in, Dermenci ile birlikteliğine sıcak baktığını söyleyen Ivana Sert, "Ateş beni Sezer’e teslim etti. Beraber el ele yürüdük. Çok iyi anlaşıyorlar. Ateş mutlu olmasaydı ben asla evlenmezdim. Evlenmeden önce Ateş’ten ilişki için izin aldım. Ben Ateş’e çok hassasım. Ateş benim dünyam." açıklamasını yaptı.

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