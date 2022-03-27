Ivana Sert'in paylaşımı tepki çekti

"BU DA BİR TARZ MESELESİ"

Sert, önceki gün Instagram'dan evsiz olduğu anlaşılan, kafasında kutu ve sırtında torba taşıyan bir kişinin fotoğrafını "Bu da bir tarz meselesi." notuyla yayınladı.

Ardından aynı kişi için takipçilerine "Tarz mı, değil mi?" sorusunu yönelten 42 yaşındaki modacı, eleştiri yağmuruna tutuldu.