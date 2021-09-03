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Ivana Sert: Hayatın sınırları yok! - Magazin haberleri

Ivana Sert: Hayatın sınırları yok!

Pandemi nedeniyle gelen kısıtlamaların kalkması sonucu ünlü isimler de soluğu tatil beldelerinde almıştı. Bazı isimler işleri nedeniyle tatilini noktalarken, kimi de pandemi nedeniyle geç açılan tatil sezonunu uzattı

03.09.2021 - 14:12 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Modacı Ivana Sert, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi iş insanı Sezer Dermenci ile soluğu Yunan Adaları'nda aldı.

  • Gün boyunca güneşin keyfini çıkaran Sert, deniz kenarında bikisiniyle sevgilisine poz verdi. Çekildiği fotoğrafları takipçileriyle de paylaşan 41 yaşındaki modacı, bu karesini, "Senin yaptıkların dışında hayatın sınırları yok!" sözleriyle paylaştı.

  • Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, arkadaşlarıyla birlikte soluğu tatilde aldı. 17 yaşındaki Talu, bikinili fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

  • Basketbolcu eşi Caner Erdeniz ve kızı Vina ile birlikte Ege'de tatil yapan oyuncu Müge Boz, mayolu pozunu paylaştı. Yaza veda eden Boz, gönderisinde, "Tuzlu saçlara veda postudur." ifadelerini kullandı.

  • Oyuncu İbrahim Büyükak ile mutlu bir evlilik sürdüren Nurdan Büyükak, haziran ayında oğlu Aslan Oktay'ı kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Oğlu ile tatil yapan anne Büyükak, plajda Aslan Oktay ile çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

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