Brentford'un 26 yaşındaki futbolcusu Ivan Toney'nin, İngiltere Futbol Federasyonu'nun bahis kurallarını defalarca delmekle suçlanıyor.

Yapılan açıklamada Toney'nin Şubat 2017'den Ocak 2021'e kadar bahis kurallarını 232 kez delmekle suçlanıyor.

Guardian'ın aktardığına göre oyuncunun suçu sabit hale gelirse finansal cezaların yanı sıra ömür boyu futboldan men edilebilir.